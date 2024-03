Landau – VRNflexline in Landau zündet die nächste Stufe – Fahrten künftig im gesamten Stadtgebiet rund um die Uhr möglich

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die VRNflexline in Landau ist eine Erfolgsgeschichte: Rund 5.000 Nutzerinnen und Nutzer haben sich seit der Einführung des „ondemand“-Angebots im Dezember 2022 registriert und mehr als 40.000 Fahrten wurden gebucht. Die blauen Kleinbusse mit Elektroantrieb lassen sich einfach per App oder nach vorheriger Registrierung telefonisch bestellen, bringen Fahrgäste auch außerhalb der Zeiten des regulären Linienbusverkehrs ans Ziel und schließen die Stadtdörfer komfortabel an das ÖPNV-Netz an. Wie geplant wird der beliebte Service in Kooperation mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar und der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft nun im Dezember dieses Jahres weiter ausgebaut.

Die VRNflexline richtet sich zum einen an Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer sowie Pendlerinnen und Pendler, aber auch ältere Menschen profitieren von dem Angebot. Rund 100 von ihnen folgten jetzt der Einladung von Oberbürgermeister Dominik Geißler und Bürgermeister Lukas Hartmann zur Informationsveranstaltung ins Alte Kaufhaus und stellten ihre Fragen rund um den öffentlichen Personennahverker in Landau – mit dem Schwerpunkt auf dem flexiblen „ondemand“-Angebot. „Mobil zu sein, bedeutet gerade für ältere Menschen ein großes Plus an Lebensqualität. Ich freue mich daher, dass wir die VRNflexline auf Beschluss des Stadtrates wie geplant zum Ende des Jahres weiter ausbauen können“, betont Verkehrsdezernent Lukas Hartmann. „Sie ist ein wichtiger Baustein für einen attraktiven ÖPNV in Landau, mit dem wir noch mehr Menschen die Freiheit geben möchten, über ihre Mobilität Selbst bestimmt und frei zu entscheiden.“

Was ändert sich ab Dezember?

Die Betriebszeiten verlängern sich. So kann die VRNflexline nun täglich rund um die Uhr gerufen werden. Dazu werden zwei zusätzliche Fahrzeuge angeschafft sowie weitere Fahrzeugeinsatzstunden hinzu bestellt. Das soll zu den Stoßzeiten zu einem besseren Angebot führen. Ebenfalls neu: Auch Godramstein und Nußdorf werden künftig tagsüber von der VRNflexline bedient, um bestehende Lücken im Takt zu schließen. Wie funktioniert VRNflexline? Am unkompliziertesten mit der gleichnamigen App, die bei iOS und Android verfügbar ist. Einfach Start- und Zieladresse eingeben, die Fahrt buchen und bezahlen – und einsteigen. Buchungen sind aber auch telefonisch unter 0621/10 77 0 77 möglich. Ein- und Aussteigen geht an den regulären Linienbushaltestellen und an zusätzlichen VRNflexline-Haltestellen.

Alle Informationen zu Kosten, Bedienzeiten und Co. finden sich kompakt auf www.vrn.de/flexline.

