„FerienOnJob“: In den Pfingstferien vom 27. bis 29. Mai den Traumjob finden – Erneuerbare Energien im Fokus – Anmeldung läuft

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Welt verändern und die Zukunft nachhaltig gestalten – mit welchen Jobs das möglich ist, erfahren Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren in den Pfingstferien beim Ferienprogramm „FerienOnJob“. Von Montag, 27., bis Mittwoch, 29. Mai 2024, bekommen sie Einblicke in Heidelberger Betriebe, die allesamt mit Erneuerbaren Energien zu tun haben. Dabei können sie an den drei Tagen jeweils von 10 bis 16 Uhr herausfinden, welcher Beruf zu ihnen passt. Veranstaltet wird das Ferienprogramm vom Bündnis für Familie Heidelberg in Kooperation mit dem Stadtjugendring Heidelberg und dem Bündnis für Ausbildung und Arbeit Heidelberg sowie mit vielen weiteren Partnern.

Auf dem Programm stehen unter anderem eine Führung durch den Energiepark der Stadtwerke Heidelberg im Pfaffengrund und ein Rundgang durch den Heidelberg Innovation Park (hip). Außerdem lernen die Jugendlichen Firmen kennen, die sich mit Solarenergie, Wärmepumpen und Energieberatung beschäftigen. Interessierte melden sich vorab online an. Weitere Informationen und den Anmeldelink gibt es im Internet unter www.ferienonjob.de.

Vom Ferienprogramm „FerienOnJob“ zur Berufsorientierung für Jugendliche profitieren Unternehmen und Familien gleichermaßen. Jugendliche können drei Tage lang in Ausbildungsbetriebe schnuppern und haben so die Möglichkeit, sich wichtige Impulse für die spätere Berufswahl zu holen. Betrieben bietet das Programm die Möglichkeit, zukünftige Auszubildende und Mitarbeitende zu gewinnen.