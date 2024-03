Mannheim – Kurpfalzbrücke: Verkehrsfreigabe und Abschluss der Bauarbeiten noch vor Ostern

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Anfang Februar 2024 erneuert der Stadtraumservice Mannheim zwei Übergangskonstruktionen an der Kurpfalzbrücke. Für diese Arbeiten wurden in zwei aufeinanderfolgenden Bauabschnitten die Zufahrten über die Kurpfalzbrücke vollständig eingeschränkt. Während dieser Zeit waren auch nächtliche Sperrungen der rnv-Bahnen erforderlich.

Mit planmäßigem Abschluss der Bauarbeiten an den Übergangskonstruktionen der Kurpfalzbrücke werden ab Donnerstagabend, 28. März 2024, sämtliche Verkehrsführungen wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt, so dass die Brücke in jede Fahrtrichtung wieder uneingeschränkt zur Verfügung steht. Ebenso können alle rnv-Bahn- und Buslinien, ab Karfreitag, 29. März 2024, die bisherigen Fahrrouten über die Kurpfalzbrücke wieder uneingeschränkt befahren.

Im Zuge der Erneuerung der Übergangskonstruktionen wurde ein zusätzlicher Sanierungsbedarf am nördlichen Widerlager der Kurpfalzbrücke festgestellt. Die erforderlichen Bauarbeiten innerhalb des Brückenbauwerks werden unverzüglich und ohne Verkehrsbeeinträchtigungen in den nächsten Wochen ausgeführt.

Quelle Stadt Mannheim