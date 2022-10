Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Viernheimer Kerwe vom 4. bis 9. November:

Kerwe neu erleben – Stadtverwaltung, City-Gemeinschaft und Kerweverein laden in die Innenstadt ein

Fahrgeschäfte, verkaufsoffener Samstag, Live-Musik, Kerwetanz und viele weitere Angebote

Am Freitag, dem 4. November um 16 Uhr fällt der Startschuss für die Viernheimer Kerwe 2022, die bis Mittwoch, 9. November wieder rund um die Apostelkirche auf dem Apostelplatz und dem Rathausparkplatz stattfinden wird. Es soll ein Spaß für Klein und Groß werden, dafür haben das Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung als zuständige Stelle sowie die Wirtschaftsförderung gemeinsam mit der City-Gemeinschaft und dem Viernheimer Kerweverein gesorgt. Insgesamt 26 Aussteller, Geschäftsleute, Budenbetreiber und Imbissinhaber sind auch in diesem Jahr wieder mit vielen Attraktionen mit dabei. Darüber hinaus wurde für Kerwesamstag ein neuartiges Angebot von City-Gemeinschaft und Kerweverein geschaffen, das es so noch nicht gegeben hat: Verlängerte Öffnungszeiten der Geschäfte bis 17 Uhr, zusätzliche Speisen- und Getränkeangebote, Live-Musik, Rabatte, Führungen und viele weitere Überraschungen halten die Organisatoren in der Innenstadt für die Besucher bereit. Neben den bekannten Beiträgen von Seiten des Kerwevereins zur Kerwe wie der Kerweumzug des Kerwepaares in die Innenstadt, der Ausgrabung der Kerwe und einem Fassbieranstich wird in diesem Jahr auf dem Rovigoplatz der Kerwetanz mit DJ Manuel Härtle stattfinden, zu dem jetzt schon alle Viernheimer Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

INTOXX, Autoscooter, Bayern Breaker, Kinderkarussel und vieles mehr

An insgesamt sechs Tagen, von Freitag bis einschließlich Mittwoch, den 9. November hat die Viernheimer Kerwe täglich von 13 Uhr (freitags ab 16 Uhr) bis 21 Uhr geöffnet. Die Anbieter, Schausteller und Gastronomen haben nicht nur rasante Fahrten mit dem Autoscooter, Bayern Breaker und Scheibenwischer im Angebot, sondern bieten auch viele kulinarische Köstlichkeiten wie Bratwurst & Co., American Donuts, Churros, Langos, Crepes, gebrannte Mandeln und vieles mehr.

Als Highlight für dieses Jahr konnte auf dem Platz am Wasserspiel die Überschlagschaukel „INTOXX“ gewonnen werden, die eine atemberaubende Fahrt garantiert.

Aber auch für die Kleinsten ist mit dem beliebten Kinderkarussell „Kid´s Car World“, dem Kinderfahrgeschäft „Kinderwelt“ oder dem Wellenflug gesorgt. Und natürlich ebenfalls wieder mit dabei ist die Schiffschaukel, der nostalgische Klassiker, der auf keiner Kirmes fehlen darf. Für weitere Unterhaltung und Spannung sorgen Stände mit Entenangeln, Dosenwerfen, Glücksrad, Verlosung, Pfeilwerfen oder das Armbrustschießen.

Zum Kerwe-Abschluss am Mittwoch, 9. November laden die Aussteller zum Familientag mit ermäßigten Preisen in allen Fahrgeschäften und Essensständen ein.



Kerwesamstag: Shoppen bis 17 Uhr, Rabatte, Verkaufsstände, Live-Musik u.v.m.

Neben einem Kerwebummel locken am Kerwesamstag aber auch durchgehend geöffnete Geschäfte und zahlreiche weitere Aktionen bis 17 Uhr in die Viernheimer Innenstadt ein. Die City-Gemeinschaft hat für diesen Tag mit allen weiteren Geschäftstreibenden für ein besonderes Erlebnis gesorgt. Schnäppchenjäger können hier fündig werden. Die Buchhandlung Schwarz auf Weiß gibt 15 Prozent Rabatt auf vorrätige Kalender, bei einem Kauf einer Winterjacke oder eines Mantels erhalten die Kunden von Christine B. einen Rabatt von 10 Prozent. Als Beitrag der City-Gemeinschaft im Kampf gegen die Inflation findet im TUI-Reisecenter ein vergünstigter Verkauf von City-Gutscheinen mit einem 10prozentigen Rabatt statt. Und bei ARTee der Teeladen gibt es wieder den beliebten Kerwetee im Angebot sowie viele weitere Schnäppchen im Außenbereich.

Neben Rabatten werden in der Zeit von 13 bis 17 Uhr aber auch noch Speisen und Getränke sowie weitere Aktionen angeboten. Angefangen von Food-Trucks vor der Metzgerei Rudi Bugert, einem Crêpes-Stand vor ObstGemüse Aslaner, Kaffee und Kuchen vor dem Weltladen, dem Secco-Mobil im Apothekerhof bis hin zu Reibekuchen mit Apfelmus vor dem Laufshop Brandmüller ist für alle was dabei. Und wer den Kerwetanz ohne Krämpfe überstehen will, probiert Magnesium Diasporal als Heißgetränk in der nasskalten Jahreszeit bei der Apotheke Otto Weitzel. Oder wie wäre es mit einem Kerwekreppel vom Café Kempf? Insgesamt 400 Stück verteilen die teilnehmenden Geschäfte der City-Gemeinschaft kostenlos an ihre Kunden. Natürlich nur, solange der Vorrat reicht.

Aber auch der Vogelpark mit seinem Jahreskalender 2023, der Lions-Club mit dem Adventskalender sowie Karten für das Konzert von Christina Rommel am 20. November, das Brundtlandbüro mit einem Infostand oder Vanellas Spielewelt werden in der Innenstadt am Kerwesamstag vertreten sein. Daneben gibt es beim Glücksrad vor ObstGemüse Aslaner tolle Preise der City-Gemeinschaft, der Wirtschaftsförderung und dem Brundtlandbüro zu gewinnen. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Band „The MoGigs“ auf der Bühne in der Grimmingerkurve sowie Musiker Hakan Maz vor dem Friseur Happy-Cut.

Für Kunstinteressierte ist das Kunsthaus von 10 bis 17 Uhr geöffnet und bietet stündliche Führungen durch die Ausstellung von Bernd Hennig an. Und wer sich für Viernheimer Geschichte interessiert, ist bei Markus Müller von der Abteilung Stadtgeschichte des Kultur- und Sportamts richtig. Er bietet jeweils um 12 und 14 Uhr eine einstündige Führung durch die Innenstadt zu „Alte Viernheimer Kneipen und Gaststätten“ an. Treffpunkt ist vor dem Weltladen.



Kerweverein zieht in die Innenstadt ein

Doch was wäre die Viernheimeer Kerwe ohne den Kerweverein, der mit seinen beliebten Veranstaltungen alte Viernheimer Kerwebräuche wieder aufleben lässt? Nach zwei Jahren Corona-bedingter Aktivität auf „Sparflamme“ darf in diesem Jahr endlich wieder das volle Programm gestartet werden: So wird am Kerwesamstag traditionsgemäß der Kerweborscht (Christian Rakowski) um 14 Uhr sein Kerwemädche (Jacqueline Kursawe) in der Kühnerstraße 17 abholen und gemeinsam mit dem Kerweverein und unter musikalischer Begleitung von Musik³ in die Innenstadt auf den Apostelplatz einziehen. Um 15.30 Uhr wird die Kerwe „ausgegraben“ und der Kerwekranz aufgestellt, bevor es dann um 16 Uhr zum Fassbieranstich in das Festzelt auf dem Rovigoplatz vor der Goetheschule geht. Beim anschließenden Kerwetanz wird DJ Manuel Härtle bis 21 Uhr mit seiner Musik bei allen Kerwe-Enthusiasten für beste Stimmung auf dem Rovigoplatz sorgen.

Des Weiteren lädt der Kerweverein zu den weiteren Feierlichkeiten alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein: Sonntag (6. November) um 10.15 Uhr Kerwe-Familiengottesdienst in St. Aposteln, 12 Uhr Straußenwirtschaft bei Familie Busalt (Römergartenstraße 20) sowie am Kerwemontag Wellfleischwessen in der Straußenwirtschaft nach vorheriger Anmeldung.

Alle Informationen zur Kerwe gibt es auch auf www.viernheim.de/kerwe.

Rathausparkplatz vom 1. bis 11. November gesperrt

Die Autofahrer müssen sich auf eine eingeschränkte Parksituation während der Kerwe einstellen. So wird der Parkplatz hinter dem Rathaus während der Kerwe und zum Auf- bzw. Abbau ab Dienstag, 1. November, ab 8.00 Uhr vollständig gesperrt. Ab Freitag (11.11.) steht der Parkplatz zum Parken wieder zur Verfügung.

Während dieser Zeit wird der Verkehr umgeleitet. Die Verkehrsteilnehmenden werden um Verständnis und Beachtung gebeten.

Das Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung macht außerdem auf andere ausgewiesene Parkmöglichkeiten im Innenstadtbereich wie zum Beispiel vor der Polizeistation, in der Molitorstraße, Hallenbad- bzw. Spitalplatz-Tiefgarage aufmerksam.

