Mannheim – FrauenNachtTaxi: Gemeinderat beschließt Kontingenterhöhung und Zielgruppenerweiterung

Um die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden von Frauen in der Nacht und den frühen Morgenstunden zu erhöhen, wurde 2019 in Mannheim das FrauenNachtTaxi (FNT) eingeführt. Mit dem Ziel, eine faire Verteilung der vergünstigten Fahrten innerhalb der Zielgruppe zu gewährleisten, wurde ab Januar 2022 die Anzahl an Fahrten pro Nutzerin beschränkt und eine Vorabregistrierung beim Bürgerportal der Stadt Mannheim eingeführt. Um das Angebot an die Bedürfnisse von Frauen und trans Frauen anzupassen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 27. Oktober die Erhöhung des Fahrtenkontingents von 12 auf jährlich 20 vergünstigte Fahrten beschlossen und über die Erweiterung der Zielgruppe entschieden.

Erweiterung der Zielgruppe: trans Frauen mit (noch) nicht abgeschlossener Vornamens- bzw. Personenstandsänderung können das FNT ab 1. Dezember 2022 nutzen

Trans Frauen ohne Vornamens- oder Personenstandsänderung konnten das Angebot seit der erforderlichen Registrierung nicht nutzen, da sie sich nicht online über das Bürgerportal registrieren und für ein FrauenNachtTaxi-Konto anmelden konnten. Der Grund hierfür ist der Datenabgleich mit dem Melderegister der Stadt. Stimmen die Daten nicht exakt überein, lehnte das System die Anfrage bisher ab.

Deshalb wurde folgende Lösung erarbeitet und vom Gemeinderat beschlossen: Trans Frauen ohne Vornamens- bzw. Personenstandsänderung können den Ergänzungsausweis der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e. V. (dgti) im Rahmen des Online-Registrierungsprozesses hochladen oder diesen im Rahmen des alternativen Registrierungsprozesses vorzeigen.

Personen, die eine Fahrt mit dem FrauenNachtTaxi antreten möchten, loggen sich dafür in ihr Konto ein, rufen eine Fahrt ab und teilen der*dem Taxifahrer*in die angezeigte Nummer mit. Diese Nummer gibt an, dass die Person zu einer Fahrt mit dem FrauenNachtTaxi berechtigt ist. Damit ist eine weitere Überprüfung (bspw. des Personalausweises oder des dgti-Ausweises) weder gestattet noch notwendig.

Die kooperierenden Taxiunternehmen werden eine Schulung durch die LSBTI-Beauftragung der Stadt Mannheim zur Nutzung durch die Zielgruppe der trans Frauen ohne Vornamens-/Personenstandsänderung erhalten.

Der Gemeinderat ermöglicht mit der Erweiterung der Zielgruppe und Anpassung für mehr trans Frauen eine gute Teilhabemöglichkeit am kulturellen Mannheimer Nachtleben.

Ab 1. Dezember 2022 sind 20 vergünstigte Fahrten pro Jahr möglich

Der Gemeinderat beschließt, das Angebot an die Nachfrage anzupassen: das Kontingent wird von 12 auf 20 Fahrten pro Kalenderjahr erhöht.

Um eine faire Verteilung innerhalb der Zielgruppe zu gewährleisten, wurde Anfang des Jahres 2022 das Angebot pro Nutzerin auf 12 vergünstigte Fahrten jährlich beschränkt und eine Registrierung im Bürgerportal mit Kontoerstellung verpflichtend eingeführt. Mit der Modifizierung dieses Verfahrens ist im Laufe des Jahres 2022 die Anzahl der Fahrten drastisch zurückgegangen. Gleichzeitig gingen bei der Abteilung Gleichstellung Rückmeldungen ein, dass durchschnittlich eine Fahrt pro Monat als nicht ausreichend für die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden von Frauen in den Nachtstunden zwischen 22 und 6 Uhr erachtet wurde.

Mit dem Beschluss passt der Gemeinderat das Angebot an und erhöht das Kontingent auf 20 Fahrten pro Jahr.

Die Erhöhung des Fahrtenkontingents ab 1. Dezember 2022 wird für alle Nutzerinnen ermöglicht:

• Für das Ersatzverfahren wird beim Bürgerportal eine Übergangslösung für 2022 zur

Kontingenterhöhung bereitgestellt. Ab Januar 2023 wird das neue Kontingent automatisch für alle Neuregistrierungen im Ersatzverfahren gelten.

• Für Frauen, die sich bereits registriert haben, wird das Kontingent auf 20 Fahrten erhöht.

• Die gesperrten Konten der Frauen, die bereits 12 Fahrten unternommen haben, werden wieder freigeschaltet.

• Neue Nutzerinnen erhalten automatisch ein Kontingent über 20 Fahrten.

• Die Bereitstellung der Nutzungsmöglichkeiten in 4er-Paketen wird beibehalten.

Die neuen Regelungen für die Nutzung des FrauenNachtTaxis treten am 1. Dezember 2022, ab 22 Uhr in Kraft. Bis dahin behalten die bekannten Nutzungsbedingungen ihre Gültigkeit.

Weitere Informationen zu den Nutzungsbedingungen gibt es unter www.mannheim.de/frauennachttaxi. Die neuen Regelungen ab 1. Dezember sind in den nächsten Tagen ebenfalls dort zu finden.

Quelle Stadt Mannheim