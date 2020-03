Mannheim – Corona: Über 200 Nachbarschaftshelfer registriert

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Sehr geehrte Damen und Herren, die Nachbarschaftshilfe #Mannheimsolidarisch erfährt großen Zuspruch. Bei der Hilfsaktion der SPD-Gemeinderatsfraktion und des SPD-Kreisverbands Mannheim werden Hilfsbedürftige mit freiwilligen Helferinnen und Helfern zusammengebracht. Mit Handzetteln und Plakaten sollen besonders die älteren Menschen noch besser erreicht werden. SPD-Fraktionsvorsitzender Ralf Eisenhauer erklärt: “Wir sind froh und dankbar, wie sich die Mannheimerinnen und Mannheimer in unserer und vielen anderen Gruppen und Nachbarschaftshilfen zusammenschließen und zusammenhalten. Über 200 Helferinnen und Helfer haben sich allein bei uns registriert. Täglich kommen etwa 20 Personen dazu. Das ist gelebte Solidarität, die unsere Stadt auszeichnet. “Kreisvorsitzender und Stadtrat Dr. Stefan Fulst-Blei MdL sagt: “Mit Handzetteln können alle im direkten Umfeld auf das Hilfsangebot verweisen. Wir haben uns zudem kurzfristig entschieden, unsere länger geplante Plakatierung abzuändern und auf die Hilfsaktion zu verweisen. Damit wollen wir zusätzlich die besonders betroffenen Gruppen erreichen. In dieser Zeit ist es besonders wichtig, alle Kräfte auf die gemeinsame Bewältigung der Krise zu bündeln.”

Stadträtin Isabel Cademartori, Koordinatorin von #Mannheimsolidarisch, betont: “Wir haben inzwischen Helferinnen und Helfer aus allen Mannheimer Stadtteilen, mit denen wir vorab sprechen und auf die notwendigen Hygienevorschriften verweisen. Unter der Telefonnummer 0621/293 2090 sind wir tagsüber direkt erreichbar, über den Anrufbeantworter, per Email (spd@mannheim.de) und online (spdmannheim.de) 24 Stunden am Tag. 23 Menschen konnten wir bisher ganz konkret und schnell helfen. Wir sind dankbar, dass sich so viele Menschen uneigennützig dem zusätzlichen gesundheitlichen Risiko aussetzen, um für andere da zu sein.”