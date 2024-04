Mannheim -„72 Stunden – uns schickt der Himmel“

Fürth / Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserslautern hat das Auswärtsspiel am Freitagabend bei der SpVgg Greuther Fürth in der Nachspielzeit (90. +5) mit 1:2 (Halbzeit 1:0) verloren und bleibt damit vorletzter in der Tabelle. FCK-Torjäger Ragnar Ache brachte mit seinem 16. Saisontreffer die Roten Teufel im Anschluss nach einer Ecke in der 18. Minute mit ... Mehr lesen »