„Mach mit – bleib fit!“: Sport im Park Heidelberg – startet in die neue Saison Auftaktveranstaltung am 27. April am Römerbad – Kostenfreie Kurse in allen Stadtteilen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Gemeinsam in der Gruppe an der frischen Luft etwas Gutes für die Gesundheit und die Fitness tun: Das können Heidelbergerinnen und Heidelberger bei „Sport im Park“ – kostenlos und unter Anleitung professioneller Übungsleiterinnen und Übungsleiter. Zum Start in die neue Saison von Sport im Park findet am Samstag, 27. April 2024, von 20.15 bis 21.30 Uhr auf der Grünanlage „Am Römerbad“ im Stadtteil Neuenheim eine Auftaktveranstaltung statt. Rua Rivero (Hochschulsport der Universität Heidelberg) bietet mit „Zumba im Fackelschein“ einen Bewegungsmix zu lateinamerikanischen Rhythmen und verbindet dabei Elemente aus Aerobic, Hip-Hop und Kampfsportarten zu einem abwechslungsreichen Ganzkörper-Workout.

Wöchentliche Kurse – von Boule bis Zumba

Die wöchentlichen „Sport im Park“-Kurse starten ab Montag, 29. April 2024: Stadt Heidelberg, Sportkreis Heidelberg und Heidelberger Sportvereine bieten sie montags bis sonntags auf Grün- und Parkflächen in allen Stadtteilen an – insgesamt sind es 36 Kurse. Das Programm ist verfügbar unter www.heidelberg.de/sportimpark. Die Vielfalt ist groß – von Pilates, Zumba, Tai Chi und Ving Tsun über Yoga, Gymnastik für Jedermann und Calisthenics bis hin zu Boule, Nordic Walking und Ausdauertraining. Angeleitet werden die Kurse durch geschulte Übungsleiterinnen und -leiter von Heidelberger Sportvereinen. Die Kurse sind für untrainierte Personen ebenso geeignet wie für trainierte Sportlerinnen und Sportler. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei, ein Einstieg jederzeit möglich. Saisonende ist am 29. September 2024. Die Kurse im Überblick:

Montags: ab 29. April

Nordic Walking

Treffpunkt: Parkplatz ISG-Hotel (Im Eichwald 19, Boxberg)

15.30 bis 16.30 Uhr

Budo-Club Emmertsgrund/ Boxberg

Pilates

„alla hopp!“-Anlage (Kirchheim)

18 bis 19 Uhr

Deutscher Alpenverein – Sektion Heidelberg

Bauch-Beine-Po

Grahampark (Handschuhsheim)

18.15 bis 19.15 Uhr

(ab 20. Mai)

TSV Handschuhsheim

Gymnastik für Jedermann

„Der andere Park“ (Südstadt)

20.30 bis 21.30 Uhr,

ab 29. Juli: 20 bis 21 Uhr

Heidelberger TV

Dienstags: ab 30. April

Kraft- und Balancetraining

Dante-Spielplatz (Rundfläche, Weststadt)

9 bis 10 Uhr

aktivijA e.V.

AcroYoga für Anfänger

„alla hopp!“-Anlage (Kirchheim)

17.30 bis 18.30 Uhr

Deutscher Alpenverein –Sektion Heidelberg

Zumba

„Der andere Park“ (Südstadt)

17.30 bis 18.30 Uhr

Argentinien-Gruppe Rhein-Neckar e.V.

Ab 20 geht´s bergab?

Nicht mit mir!

Treffpunkt: vor dem HeidelBERG-Café (Forum 1, Emmertsgrund)

17.45 bis 18.45 Uhr

aktivijA e.V.

Tai Chi genießen

Werderplatz (Neuenheim)

18 bis 19 Uhr

TSG Heidelberg

Calisthenics

Calisthenics-Anlage (Bahnstadt)

18.30 bis 19.30 Uhr

TB Rohrbach

Nordic Walking

Treffpunkt: Zollhofgarten (Bahnstadt)

18.30 bis 19.30 Uhr

TSV Pfaffengrund

cYoga

Grünanlage „Am Römerbad“ (Neuenheim)

19 bis 20 Uhr; ab September: 18.30 bis 19.30 Uhr

TSG Heidelberg

Mittwochs: ab 1. Mai

Nordic Walking

Treffpunkt: Fitropolis (Am Rohrbach 57, Rohrbach)

9 bis 10 Uhr

(ab 8. Mai)

TSG Rohrbach

Fit ab 50… bis 100!

Schwanenteichanlage (Bergheim)

9 bis 10 Uhr

aktivijA e.V.

Qi Gong / Tai Chi

„Adlerüberfahrt“ (Am Neckar, Kreuzung L534/Peterstaler Straße, Ziegelhausen)

10 bis 11 Uhr

(ab 8. Mai)

TSG Ziegelhausen

Boulespiel für Jedermann/-frau

Boule-Anlage am Kranichweg (beim Seniorenheim „Am Kranichgarten“, Pfaffengrund)

17 bis 19 Uhr

TSV Pfaffengrund

Capoeira

„alla hopp!“-Anlage (Kirchheim)

17.30 bis 18.30 Uhr

(ab 8. Mai)

Deutscher Alpenverein –Sektion Heidelberg

Fit und bewegt am Schlierbacher Neckarstrand

Neckarwiese an der „Adlerüberfahrt“ (Schlierbach)

18 bis 19 Uhr

TV Schlierbach

Tai Chi genießen

Providenzgarten (Altstadt)

18 bis 19 Uhr

TSG Heidelberg

Intervalltraining, HIIT, Tabata

„Der andere Park“ (Südstadt)

18.15 bis

19.15 Uhr

(ab 15. Mai)

Deutscher Alpenverein –Sektion Heidelberg

Rücken-Fit

Zollhofgarten (Bahnstadt)

18.30 bis 19.30 Uhr

TSV Pfaffengrund

Hatha-Yoga

Grahampark (Handschuhsheim)

19 bis 20 Uhr

TSV Handschuhsheim

Yoga am Abend für Geübte

„Der andere Park“ (Südstadt)

19.30 bis 20.30 Uhr

aktivijA e.V.

Donnerstags: ab 2. Mai

Mit Yoga in den Tag

Schwanenteichanlage (Bergheim)

7 bis 8 Uhr

TSV Handschuhsheim

Functional Training

Sickingenplatz (Rohrbach)

8.25 bis 9.25 Uhr

TSG Rohrbach

Entspannt am Berg – Yin Yoga und Qi Gong

Otto-Hahn-Straße, rechts oberhalb der „Kinderbaustelle“ (Emmertsgrund)

17.30 bis 18.30 Uhr

TB Rohrbach

Fitness-Mix

Grahampark (Handschuhsheim)

17.30 bis 18.30 Uhr

Heidelberger Judo Club

Bodystyling

„Der andere Park“ (Südstadt)

19.15 bis 20.15 Uhr

Heidelberger TV

Freitags: ab 3. Mai

Fit in den Tag

„alla hopp!“-Anlage (Kirchheim)

10 bis 11 Uhr

KG Polizei Heidelberg

Pilates mit dem Redondoball

„alla hopp!“-Anlage (Kirchheim)

11 bis 12 Uhr

KG Polizei Heidelberg

Boulespiel für Jedermann/-frau

Boule-Anlage am Kranichweg (beim Seniorenheim „Am Kranichgarten“, Pfaffengrund)

17 bis 19 Uhr

TSV Pfaffengrund

Hatha Yoga

Gneisenaupark (Bergheim)

18.30 bis 19.30 Uhr

Heidelberger TV

Samstags: ab 4. Mai

Functional Fitness

Neckarhammpark – „Hostigwiese“ (Wieblingen)

9.30 bis 10.30 Uhr

TSV Wieblingen

Ving Tsun

Neckarwiese an der „Adlerüberfahrt“ (Schlierbach)

10.15 bis 11.30 Uhr

TV Schlierbach

Kinder-Rugby für 4-6-Jährige

Grahampark (Handschuhsheim)

10.30 bis 11.30 Uhr

TSV Handschuhsheim

Sonntags: ab 7. Juni

Danza Latina Fitness

Sickingenplatz (Rohrbach)

17 bis 18 Uhr

TSG Rohrbach

Mehr Informationen und das gesamte Kursprogramm gibt es auch im Internet unter www.heidelberg.de/sportimpark.