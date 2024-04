Heidelberg – Spülung von Hydraten in Heidelberg-Handschuhsheim und Wieblingen Qualitätssicherung der Trinkwasserversorgung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab Dienstag, den 16. April 2024, spülen die Stadtwerke Heidelberg die Trinkwasser-Hydranten in Heidelberg-Handschuhsheim mit klarem Trinkwasser. Die Arbeiten dienen dazu, eine hohe Qualität der Trinkwasserversorgung sicherzustellen und dauern bis zu fünf Monate in dem Stadtteil. Während dieser Zeit werden 458 Hydranten und 1058 Absperrarmaturen gespült. Im Laufe derselben oder der folgenden Woche beginnen die Stadtwerke Heidelberg außerdem damit, 395 Hydranten im Stadtteil Wieblingen zu spülen. Hier dauern die Arbeiten voraussichtlich drei Monate. In seltenen Fällen können im Zuge dieser Arbeiten leichte Trübungen auftreten. Denn durch die Spülungen werden Ablagerungen natürlicher Wasserinhaltsstoffe gelöst, die über die Zeit in den Anlagen und Leitungen entstehen. Die Trübungen sind gesundheitlich unbedenklich.

