Landau – Ein Ort der Kultur, Kunst und Begegnung – Stadtbibliothek Landau blickt zufrieden zurück und freut sich auf ein lebendiges Jahr 2024

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Wer die Wahl, hat die Qual. Es lohnt sich, die Landauer Stadtbibliothek am Heinrich-Heine-Platz 10 mit viel Zeit zu besuchen, denn hier können 62.714 analoge Medien ausgeliehen werden: Sachbücher, Romane, Hörbücher, Musik-CDs und DVDs für Erwachsene und Kinder. Auch wer lieber vom heimischen Sofa aus stöbert und liest, hat es in der Entscheidungsfindung nicht leichter. Dort können sich Nutzerinnen Nutzer unter den 161.882 digitalen Medien etwas zum Lesen, Anhören und Spielen aussuchen. Die digitalen Medien können direkt online ausgeliehen und genutzt werden, zum Beispiel auf dem Tablet oder Computer. Zufrieden blickt Amelie Löhlein, eine der beiden Leiterinnen der Stadtbibliothek, auf 2023 zurück. Mit dem Ende der Corona Pandemie stiegen die Besucherzahlen in der Bibliothek deutlich an. Sie liegen um über 5.000 Besucherinnen und Besucher höher als im Jahr 2022. Auch die Zahl der aktiven Nutzerinnen und Nutzer ist um 358 Personen gestiegen. „Die Tendenz geht nach oben“, freut sich Amelie Löhlein. „Und das Buch bleibt wichtig, auch wenn digitale Angebote ausgeweitet und gerne genutzt werden.“

Im Jahr 2023 bereicherten die Veranstaltungen der Stadtbibliothek die Kulturszene in Landau: Vorträge, Lesungen, ein Poetry Slam, Theateraufführungen sowie eine Vernissage lockten viele Besucherinnen und Besucher an. Die Veranstaltungen der Stadtbibliothek sind und bleiben ein fester Bestandteil des bibliothekarischen Angebots. Das abwechslungsreiche Programm der Büchereitage wurde zusammen mit dem Förderverein „Freunde der Stadtbibliothek Landau“ und verschiedenen Kooperationspartnern konzipiert und umgesetzt. Beigeordnete Lena Dürphold nahm den Jahresbericht 2023 der Stadtbibliothek gerne entgegen und ergänzt: „Die Stadtbibliothek ist ein Ort der Kultur, der Kunst und der Begegnung in Landau. Wir freuen uns, dass dieser auch im Jahr 2024 lebendig bespielt wird.“ Neben klassischen Lesungen und Vorträgen sind Foto- und Kunstausstellungen geplant, unter anderem eine Kunstinstallation zum 750-jährigen Stadtjubiläum.

Ein regelmäßiger Blick auf die Website der Stadtbibliothek lohnt sich, denn dort finden sich alle Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Wer über Social Media in die Stadtbibliothek eintauchen will, findet bei Instagram und Facebook spannende Informationen zu den Angeboten der Stadtbibliothek und auch einen Blick „hinter die Kulissen“. „Hierdurch möchten wir insbesondere jüngere Menschen ansprechen“, so Amelie Löhlein. Für den „Lesenachwuchs“ – Kinder und Jugendliche – lässt sich das Team der Stadtbibliothek in 2024 einiges einfallen. Das Angebot für Kinder und die Vernetzung mit Kitas und Schulen wird weiter ausgebaut. Neben dem Lesesommer, Vorlesesommer und Vorlesewettbewerb wird die Stadtbibliothek auch Angebote für eine verbesserte Recherchekompetenz für ältere Schülerinnen und Schüler anbieten.

Der ausführliche Jahresbericht ist auf der Website der Stadtbibliothek https://opac.landau.de/Aktuelles verfügbar.

Quelle: Stadt Landau