Landau – Berlin, Berlin, der FCK fährt nach Berlin! – Stadt Landau drückt Pfälzer Traditionsclub die Daumen – Public Viewing zum Pokalfinale am 25. Mai auf dem Rathausplatz

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der 1. FC Kaiserslautern steht im Finale des DFB-Pokals. Am Samstag, 25. Mai, trifft der Pfälzer Traditionsverein in Berlin auf Bayer 04 Leverkusen. Anstoß in der Hauptstadt ist um 20 Uhr. Überall in der Pfalz drücken die Fans den Roten Teufeln die Daumen und hoffen auf das große Pokalwunder – auch in Landau. Hier haben die Menschen dank der Gaumenfreude Event GmbH und der wenige Tage später stattfindenden großen Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum die Möglichkeit zum Public Viewing auf dem Rathausplatz. „Der FCK ist Kult und identitätsstiftend für die gesamte Region“, sagt Oberbürgermeister Dominik Geißler. „Ich freue mich deswegen sehr, dass wir das Public Viewing zum Pokalfinale möglich machen können und drücke den Roten Teufeln natürlich alle Daumen.“

Veranstalter des Public Viewings ist die Gaumenfreude Event GmbH. Ihre Leinwand kommt auch bei den großen Jubiläumsfeierlichkeiten auf dem Rathausplatz mit ganz viel Livemusik vom 30. Mai bis zum 2. Juni zum Einsatz. Zunächst dürfen die Fußballfans aber hoffentlich den Sieg ihres FCK bejubeln. Beginn des Pokal-Public Viewings im Herzen der Stadt Landau am Samstag, 25. Mai, ist bereits um 16 Uhr mit Essens- und Getränkeständen sowie Sitzmöglichkeiten, die auf dem Rathausplatz aufgebaut werden. Aber auch die angrenzende Gastronomie freut sich über Besucherinnen und Besucher. Ab etwa 19 Uhr beginnt die Übertragung des Pokalfinales mit den Vorberichten.

Der Eintritt ist frei.