Speyer – Erlös aus historischer Messeführung geht an den Malteser Hilfsdienst

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach einer erfolgreichen Kaiserführung hat Gästeführer Frank Seidel gemeinsam mit dem Schaustellerverband Speyer e.V. am gestrigen Donnerstag, 11. April 2024 auf der Frühjahrsmesse eine Spende in Höhe von 440 Euro an den Malteser Hilfsdienst e.V. in Speyer übergeben. Der Betrag stammt aus dem Erlös der erfolgreichen Kaiserführung und kommt dem Projekt „Junior-Demenzbegleiter“ zugute. 25 Gäste lauschten bei bestem Kaiserwetter der historischen Führung durch die Speyerer Messe- und Marktgeschichte anlässlich der 442. Speyerer Frühjahrsmesse am vergangenen Sonntag. Stauferkaiser Friedrich II. alias Frank Seidel freut sich über die hohe Summe und bedankt sich bei den zahlreichen Gästen, dem Schaustellerverband sowie allen Unterstützenden der Aktion. Der Stauferkaiser kommt anlässlich der 777. Speyerer Herbstmesse 2024 am Sonntag, 27. Oktober 2024 wieder zurück in die Stadt!

