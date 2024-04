Heidelberg – Aktionswoche informiert über soziale und ökologische Folgen der Kleidungsindustrie – „Fashion Revolution Week“ vom 15. bis 28. April

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Kleidung nach dem neuesten Trend und zu günstigen Preisen kaufen – dafür steht die „Fast Fashion“, die „schnelle Mode“. Doch die sozialen und ökologischen Folgen der Textilindustrie sind weitreichend. Von Montag, 15., bis Sonntag, 28. April 2024, informieren die Aktionswochen „Fashion Revolution Week“ über die Auswirkungen der „Fast Fashion“ und zeigen nachhaltige und faire Alternativen auf. Der Weltladen Heidelberg koordiniert die Aktionswochen. Das Agenda-Büro im Umweltamt der Stadt Heidelberg fördert das Engagement.

Rund 60 Kleidungsstücke kauft jede Person in Deutschland pro Jahr laut dem Bundesumweltministerium. 40 Prozent der gekauften Kleidung wird jedoch nie oder nur selten getragen. Meist landet sie dann in den Altkleidersammlungen oder im Restmüll. Wie wird die Kleidung hergestellt? Wie lassen sich diese Mengen vermeiden? Die Aktionswochen beschäftigen sich mit diesen und weiteren Fragen rund ums Thema Textil. Die Besucherinnen und Besucher können sich über Alternativen zur „Fast Fashion“ informieren und aktiv mitmachen. So finden unter anderem Kleidertausch-Aktionen, ein Pub-Quiz, Flohmärkte, Ausstellungen, Näh-, Strick-, Upcycling- und Repair-Workshops an verschiedenen Orten in Heidelberg statt. Den Höhepunkt bildet ein Event am Sonntag, 28. April 2024, im Karlstorbahnhof, Marlene-Dietrich-Platz 3, im Stadtteil Südstadt mit einer Modenschau, Vorträgen, Kinder- und Theater-Workshops, Livemusik, einem Pop-up-Markt mit fairen Labels und weiteren Angeboten. Damit sollen alle Teilnehmenden zum nachhaltigen Handeln und zum Austausch angeregt werden.

Die Aktionswoche fand das erste Mal vor zehn Jahren statt – genau ein Jahr nach dem Einsturz des Textilfabrikgebäudes Rana Plaza in Bangladesch, bei dem mehr als 1.000 Menschen ihr Leben verloren und über 2.000 arbeitsunfähig wurden. Nicht nur Menschen, sondern auch Umwelt und Natur werden auf Kosten möglichst günstiger und schnell produzierter Mode ausgebeutet.

Das Programm der Aktionswoche findet sich im Internet unter www.fashionrevolution-heidelberg.de.