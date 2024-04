Rhein-Pfalz-Kreis – Klimafit-Kurs startet am 16. April

Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Jetzt anmelden und an sechs Kursabenden dem Klimawandel aktiv begegnen

Der Klimaschutz und die Klimaanpassung stellen die Gesellschaft zunehmend vor neue

Herausforderungen. Um sie gemeinsam meistern zu können, spielen Bürgerinnen und Bürger, die sich

gemeinschaftlich engagieren und Hand in Hand mit den Kommunen und anderen Akteuren vor Ort

vernetzt sind, eine wesentliche Rolle.

Der Klimafit-Kurs der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis spricht Bürgerinnen und Bürger gezielt an,

sich mit den Hintergründen vertraut zu machen und zu lernen, wie sie in ihrem persönlichen Umfeld

aktiv dem Klimawandel begegnen können. An sechs interaktiven Kursabenden vom 16. April bis 11.

Juni werden die Teilnehmenden mit den wissenschaftlichen Grundlagen zum Thema Klimawandel und

-schutz vertraut gemacht. Der Fokus liegt auf Veränderungen, die der Klimawandel global, in

Deutschland und in der Region herbeiführt, und vermittelt Wissens- und Handlungskompetenz zum

Klimawandel vor der Haustür. Darüber hinaus gibt der Kurs Anregungen zum gemeinsamen Handeln

im Klimaschutz, begleitet bei konkreten Kohlenstoffdioxid-Einsparungen und bietet die Gelegenheit,

sich mit Gleichgesinnten und relevanten Akteuren in der Kommune zu vernetzen. Dabei wird nicht nur

das lokale Klimaschutzmanagement eingebunden, sondern es werden auch Initiativen und

Expertinnen und Experten aus der Region zum direkten Austausch eingeladen.

Die erfolgreiche Teilnahme wird am Ende des Kurses mit einem Zertifikat ausgezeichnet. Die

Kursgebühr beträgt 20 Euro.

Inhalte:

Kursabend 1 am 16. April: Grundlagen des Klimawandels und Einführung in die kommunale

Herausforderung

Kursabend 2 am 23. April: Ursachen des Klimawandels sowie Klimaschutz und -anpassung auf

kommunaler Ebene

Kursabend 3 am 6. Mai: Expertendialog mit führenden Klimaforschenden (online)

Kursabend 4 am 14. Mai: Regionale Folgen des Klimawandels – und was kann ich selbst tun?

Kursabend 5 am 6. Juni: Expertentipps zu Energie, Mobilität und Ernährung (online)

Kursabend 6 am 11. Juni: Den Klimawandel gemeinsam anpassen; Zertifikatsverleihung.

Vier der Abende finden in Präsenz im VHS-Bildungszentrum in Schifferstadt, Neustückweg 2, 67105

Schifferstadt, statt. Zwei Abende finden online per Zoom mit überregionaler Beteiligung unter anderem

des WWF statt. Der WWF Deutschland und der Helmholtz-Forschungsverbund Regionale

Klimaänderungen und Mensch (REKLIM) haben diesen Kurs entwickelt. Gefördert wird das Projekt

vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) im Rahmen der Nationalen

Klimaschutzinitiative.

Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de (Kursnummer I104401S01) oder bei der örtlichen vhs

Schifferstadt unter E-Mail kvhs-schifferstadt@vhs-rpk.de beziehungsweise Telefon: 06235/44 593

(vormittags) möglich.

Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis