Frankenthal – Stadtverwaltung startet Personaloffensive

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – „Bei der Stadtverwaltung sind derzeit noch zu viele Stellen offen, die schnellstmöglich mit gut

ausgebildetem Personal besetzt werden müssen. Im ersten Schritt hat die Stadtverwaltung

Frankenthal angesichts der Interimswirtschaft aus eigener Kraft eine Einstellungsoffensive

gestartet, um externe, interessierte Bewerberinnen und Bewerber auf uns aufmerksam zu

machen. Diese Einstellungsoffensive zur Personalgewinnung ist ein wichtiger Schritt und

bedeutsames Signal nach innen und nach außen. Wir konkurrieren mit anderen

Verwaltungen sowie der Wirtschaft und müssen neue Wege gehen, um dem

Fachkräftemangel und der demografischen Entwicklung entgegenzuwirken. Unsere

Stadtverwaltung ist im Umbruch und hat viel zu bieten, mit zahlreichen Aufstiegs- und

Fortbildungsmöglichkeiten. Das müssen wir auch nach außen kommunizieren“, informiert

Oberbürgermeister und Personaldezernent Nicolas Meyer.

Social Media Kampagne #stadtgesichter

Mit der Social-Media-Kampagne #stadtgesichter macht die Verwaltung durch Videos

in Social Media (Reels) und auf der städtischen Homepage auf sich aufmerksam.

Zum einen gibt sie damit einen Einblick in die Vielfalt der Tätigkeiten ihrer Mitarbeiter

und Mitarbeiterinnen. Außerdem möchte sie mit der Kampagne die Identifikation

sowohl innerhalb der Verwaltung als auch die der Frankenthaler mit „ihrer

Stadtverwaltung“ stärken.

Alle bisherigen Videos sind auf www.frankenthal.de/stadtgesichter abrufbar.

Aktuelle Stellenausschreibungen werden zum Beispiel auch unter anderem am

#mitarbeitermittwoch in den Sozialen Medien veröffentlicht.

Architekten- und Ingenieurskampagne „Stadtneudenker gesucht“

Der Fachkräftemangel bei den technischen Berufen trifft die Kommunalverwaltung

besonders. Die Stadtverwaltung Frankenthal verstärkt daher die Suche nach

hochspezialisierten Mitarbeitenden wie Architekten und Ingenieuren, insbesondere

zur Gestaltung der künftigen Stadtentwicklung im Bereich Planen und Bauen und im

Gebäudemanagement.

Seit 1. März werden die offenen Stellen in diesen Bereichen im deutschen

Architektenblatt für die Ausgabe im April abgebildet und auch im Onlineportal des

deutschen Architektenblatts (DAB) sind sie seit dem 15. März veröffentlicht.

Zusätzlich wurde eine Seite auf der Homepage der Stadt Frankenthal speziell für die

vakanten Stellen im technischen Bereich erstellt unter

www.frankenthal.de/stadtneudenker.

Um möglichst viele Menschen zu erreichen, werden die Stellen im April auch auf

Plattformen wie Instagram, Facebook, Stepstone, LinkedIn, Ingenieur.de ausgespielt

und beworben. Im Nachgang der Personalkampagne wird die Stadtverwaltung die

einzelnen Bewerbungskanäle analysieren und auswerten, welche Anzeigen und

Portale zum Einstellungserfolg geführt haben.

OB sucht frische KraFT

Mit einer weiteren Kampagne zur Personalgewinnung für alle Bereiche wird ab April

auf den Frankenthaler „Citylights“ – großformatigen Plakaten im gesamten

Stadtgebiet – und mit zehn Bauzaunbannern unter dem Slogan „Meyer sucht frische

KraFT“ in ganz Frankenthal geworben.

Oberbürgermeister und Personaldezernent Nicolas Meyer: „Die Berufsbilder in der

Stadtverwaltung Frankenthal sind so vielfältig wie unsere Stadt – von Arbeitsfeldern

in der Natur bis hin zu vielen sozialen, technischen und digitalen Bereichen bieten wir

klassische ebenso wie innovative Aufgabenfelder mit Sinn. Was diesen Aufgaben

gemeinsam ist: Sie alle tragen zur hohen Lebensqualität der Stadt bei! Die rund

1.400 Beschäftigten der Stadt Frankenthal haben viel zu tun, damit sich 50.000

Menschen wohlfühlen.“

Weitere Plakate zu den beruflichen Möglichkeiten bei der Stadtverwaltung, z.B. als

Erziehende, sind in den Schaukästen und Fenstern der städtischen Gebäude

angebracht.

Stadtverwaltung sucht in allen Bereichen

Neben der Architekten- und Ingenieurskampagne „Stadtneudenker gesucht“, werden

nun auch weitere Stellen wie beispielsweise Technische Rechnungsprüfer,

Sachbearbeitende im Bereich Familie, Jugend und Soziales sowie geringfügig

Beschäftigte für diverse Veranstaltungen gesucht.



Neue Messewand

Mit einer neuen, modernen Messewand besucht die Stadtverwaltung in diesem Jahr

diverse Messen zur Gewinnung von Nachwuchskräften und wirbt auch in der

„analogen Welt“ mit einem neuen Erscheinungsbild.

Die Messewand ist drei Meter breit und wird aktuell mit zwei Roll-Ups ergänzt.

Weitere Elemente sind je nach Standgröße und Anlass in Planung.

Auf folgenden Veranstaltungen, Präsentationen und Messen ist die Stadt vertreten:

 Berufsmesse IGS Ludwigshafen

 Katapult Messe Frankenthal

 Schulmesse IGS Frankenthal

 Hochschulmesse Ludwigshafen

 Ready, Steady, Go mit PIH Frankenthal

 Berufsmesse Realschule Plus Bobenheim-Roxheim

Onboarding verstärkt die Mitarbeiterbindung

Damit sich die Mitarbeitenden von Anfang an wohlfühlen, begrüßt Meyer alle

neuen Kolleginnen und Kollegen persönlich. Seit Februar ist eine neue

Mitarbeiterin mit der Aufgabe des Onboardings beauftragt. Aktuell wird mit

Hochdruck an einem Onboarding-Konzept gearbeitet, um alle neuen

Kolleginnen und Kollegen koordiniert und erfolgreich in den Bereichen

einzuarbeiten.

Innovatives Bewerbermanagement geht an den Start

OB Meyer: „In den nächsten Wochen wird zudem ein neues innovatives

Bewerbermanagement an den Start gehen.“ Die Kommunikation zwischen der

Verwaltung und interessierten Bewerberinnen und Bewerbern wird durch

dieses deutlich vereinfacht, beschleunigt und transparenter.

Ansprechpartner

Die Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz) freut sich auf Bewerbungen von Architekten

und Ingenieuren, aber auch auf Initiativbewerbungen von Menschen, die an der

gemeinsamen Gestaltung der städtischen Aufgaben mitwirken möchten.

Initiativbewerbungen können gerne an bewerbungen@frankenthal.de gesendet

werden.

Wer sich über die aktuellen Stellenausschreibungen informieren möchte, kann sich

gerne auf der Homepage www.frankenthal.de/karriere informieren. Wer Fragen zu

seiner Bewerbung oder einer bestimmten Stelle hat, kann sich bei der

Ansprechpartnerin für Bewerbungen, Frau Anna Klatt, Telefon 06233 89-662 melden.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)