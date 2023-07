Speyer freut sich auf VOR-TOUR der Hoffnung

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. 261 Kilometer – so lang ist die 26. VOR-TOUR der Hoffnung, die vom 21. bis 23. Juli 2023 durch die Pfalz führt. Am Freitag, 21. Juli 2023, macht die größte privat organisierte Benefiz-Radtour erstmals in Speyer Station und Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler freut sich darauf, die Teilnehmenden im Domgarten willkommen heißen zu dürfen. Mit einem kleinen Fest bereitet die Verwaltung den ankommenden Radler*innen bei ihrem 50-minütigen Stopp gegen 11.20 Uhr einen gebührenden Empfang.

Kitas, Schulen, Vereine sowie Unternehmen wurden gezielt angesprochen und in der ganzen Stadt Spenden gesammelt, die ohne Abzüge den Familien krebskranker und hilfsbedürftiger Kinder zugutekommen. Denn alle Verwaltungs- und Organisationskosten der VOR-TOUR werden vollumfänglich aus eigener Tasche durch die Beteiligten übernommen. „Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen von den gesammelten Spenden begünstigt wird und danken schon jetzt allen, die dieses tolle Engagement unterstützen“, unterstreicht die Stadtchefin.

„Für uns ist es von großem Wert, dass gesammelte Spenden auch in die Region zurückfließen, in der Spenden gesammelt wurden“, betont Hans-Josef Bracht, zweiter Vorsitzender des Vereins und ehemaliger Vizepräsident des rheinland-pfälzischen Landtags. Bei seinem Besuch in Speyer gemeinsam mit Dr. Markus Merk wird deutlich, mit wie viel Herzblut dieses Engagement verbunden ist. Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter, der wie viele weitere prominente Mitradelnde kräftig in die Pedale treten wird, ist froh, Teil dieser Gruppe zu sein, und der Überzeugung. „Bei der Benefiz-Radtour gilt wie auch sonst im Leben: Nur gemeinsam sind wir stark. Ich habe größten Respekt vor dieser herausragenden ehrenamtlichen Initiative. Sport und soziales Engagement zu kombinieren, ist ungemein wichtig, gerade mit dem großen Faktor Regionalität“, freut sich Dr. Markus Merk auf das Highlight Speyer.

Rund 120 Mitradelnde und 25 Helfende packen in diesem Jahr an, um krebskranken und hilfsbedürftigen Kindern und ihre Familien mit den gesammelten Spenden unterstützen zu können. Auch viele Prominente unterstützen die VOR-TOUR. In diesem Jahr sind neben Dr. Markus Merk unter anderem mit dabei: Sven Ottke, Lukas Otte, Eberhard Gienger, Martin Seidler, Holger Wienpahl, Britta Unsleber, Julia Thürmer, Petra Behle, Edgar Steinborn, Raimund Dietzen, Hans-Peter Durst, Klaus Renz, Markus Appelmann, einige Fahrer des Profi-Rennstalls LOTTO-KERN-HAUS, Juliane Schäfer sowie Fabian Kirsch und Mechthild Heil.

Oliver Mager begleitet die VOR-TOUR nicht nur musikalisch im Rahmen der jeweiligen Stopps.

Im Anschluss an den Stopp im Domgarten freuen sich die Benefizradler*innen gegen 12.10 Uhr auf den Reisesegen durch Generalvikar Markus Magin und Oberkirchenrat Markus Jäckle im Dom zu Speyer.

Möglichkeiten zur Unterstützung der VOR-TOUR der Hoffnung

Bei dem Willkommensfest am 21. Juli 2023 kann das aktuelle Poster mit historischem Motiv, das derzeit in der Tourist-Information erhältlich ist, zu einem Preis von fünf Euro erworben werden. Sämtliche Einnahmen des Schwarz-Weiß-Posters gehen an die VOR-TOUR der Hoffnung.

Wer möchte, kann die „VOR-TOUR der Hoffnung“ auch mit einer Spende auf eines der folgenden Spendenkonten unterstützen:

Sparkasse Neuwied (IBAN: DE67 5745 0120 0102 2195 32 | SWIFT-BIC: MALADE51NWD)

Um eine Spendenquittung zu erhalten, muss die Spenderadresse auf der Überweisung eingetragen werden.

Weitere Informationen zur VOR-TOUR der Hoffnung finden sich in dem beigefügten Flyer sowie auf der Homepage der VOR-TOUR unter www.vortour-der-hoffnung.de.

Foto honorarfrei, © Stadt Speyer