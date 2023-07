Mannheim – Upgrade für fips: Neue Bediengebiete und stadtweiter Nachtverkehr an Wochenenden

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit mittlerweile mehr als zwei Jahren ist fips, der On-Demand Personenshuttle der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv), in Mannheim unterwegs. Ab Montag, 17. Juli 2023, werden die Bediengebiete des fips ein weiteres Mal vergrößert und der stadtweite Nachtverkehr der Shuttle an Wochenenden eingeführt.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Um noch mehr Fahrgästen die Nutzung des On-Demand-Shuttles zu ermöglichen, wird das bisherige Bediengebiet um die Stadtteile Wallstadt und Feudenheim im Norden sowie Hochstätt und den Bereich um die SAP Arena im Süden ergänzt.

Eine weitere Neuerung betrifft den Nachtverkehr an Wochenenden von Freitag auf Samstag: In der Nacht von Samstag auf Sonntag sowie in den Nächten vor Feiertagen, jeweils zwischen 22 Uhr und 5 Uhr, sind die fips-Shuttles stadtweit unterwegs – ohne die Bindung an bisherige Grenzen der Bediengebiete.

Christian Specht, Erster Bürgermeister der Stadt Mannheim und rnv-Aufsichtsratsvorsitzender: „Seit seiner Einführung im März 2021 hat sich das On-Demand-Shuttle fips als umweltfreundlicher und innovativer Bestandteil der Reisekette im ÖPNV fest etabliert. Mit ihm haben wir es geschafft, die sogenannte letzte Meile in weiten Teilen der Stadt zu schließen. Dass seither mehr als 75.000 Fahrten mit den leisen und flexiblen Elektro-Shuttles unternommen wurden, unterstreicht den Erfolg des Projekts. Nach bereits vielen erfolgten Erweiterungen können nun auch die Stadtteile Wallstadt und Feudenheim in das Angebot integriert werden. Völlig neu ist, dass fips zukünftig an Wochenenden auch nachts durchgängig und stadtweit unterwegs ist. Damit wird Nachtschwärmern in Mannheim auch zu später Stunde eine sichere und komfortable Möglichkeit geboten, nach Theater-, Konzert- oder Clubbesuch nach Hause zu kommen.”

Martin in der Beek, technischer Geschäftsführer der rnv, ergänzt: „Es erfüllt uns mit einem gewissen Stolz, dass sich fips seit der Einführung durchgehend steigender Beliebtheit erfreut. Im Süden wird vor allem die Anbindung an wichtige Knotenpunkte wie die S-Bahnhöfe SAP-Arena und Seckenheim erweitert. Fips ermöglicht damit eine noch bessere Anbindung innerhalb und zwischen den Vororten, genauso wie einen einfachen und komfortablen Zubringerdienst zum Stadtbahn- und S-Bahn-Netz zu jeder Tageszeit. Diese neue flexible Form des ÖPNVs ohne Fahrplan schafft damit kürzere Verbindungen auf Strecken, die das reguläre Linienangebot nicht abdecken kann.”

Was ist fips?

Im Nachtverkehr können Fahrgäste Fahrten spontan buchen. Im Unterschied zum Tagesverkehr ist eine Vorabreservierung im Nachtverkehr nicht möglich.

Der „flexible individuelle Personenshuttle” der rnv, kurz fips, ist ein vor mehr als zwei Jahren gestartetes On-Demand-Shuttle. Fahrgäste haben die Möglichkeit, telefonisch oder per App eines der Shuttles zu bestellen. Dabei fungiert fips als modernes Bindeglied in der Reisekette und verbindet die Bezirke am Stadtrand besser miteinander. Damit ergänzt fips das bestehende Angebot der Stadtbahn- und Buslinien der rnv. Die eingesetzten Fahrzeuge sind durch ihren Elektroantrieb und die Aufladung mit 100 Prozent Ökostrom besonders umweltfreundlich – darüber hinaus profitieren mobilitätseingeschränkte Fahrgäste durch die barrierearme Bauform des Fahrzeuges und die Möglichkeit, Rollstühle zu befördern.