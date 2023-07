Fünftes urban gardening summer night festival in Ludwigshafen with THE SCHOGETTES

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der hack-museumsgARTen auf dem Hans-Klüber-Platz ist am Samstag, 15. Juli 2023, von 16 bis 22 Uhr Schauplatz für das fünfte “urban gardening summer night festival with THE SCHOGETTES”. Das Publikum wird interaktiv eingebunden in den musikalischen und künstlerischen Abend, dargeboten von Künstler*inenn und Musiker*innen aus der Region. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

