Hin zur zweiten Heidelberger Schlossbeleuchtung am 8. Juli!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Heidelberg Marketing GmbH) – Am Samstag, 8. Juli 2023, wird die zweite von insgesamt drei Schlossbeleuchtungen mit einem grandiosen Brillant-Feuerwerk den Himmel über dem Neckar mit leuchtenden Farben erhellen. Auf der Nepomuk-Terrasse und in der Altstadt lockt ein vielfältiges Rahmenprogramm.

Die letzte Schlossbeleuchtung in diesem Jahr findet am 2. September 2023 statt.

Um 22.15 Uhr verstummen die Gespräche auf den Neckarwiesen, dem Philosophenweg, der Nepomuk-Terrasse oder an den vielen anderen Aussichtspunkten. Denn fast gespenstisch mutet es an, wenn sich die Stadt verdunkelt, Stille über dem Neckartal liegt und zuerst ein schwacher Schein, danach ein immer helleres Licht die Ruine in einen roten Feuerschein taucht. Wie 1693, als die Truppen des Sonnenkönigs Heidelberg und das Schloss niederbrannten.

Wenn das Wahrzeichen langsam verblasst, beginnt das Feuerwerks-Spektakel über der Alten Brücke – eingeführt von Kurfürst Friedrich V., der seine frisch vermählte Frau, Englands geliebte Prinzessin Elisabeth Stuart, mit einem damals einzigartigen Fluss-Feuerwerk in Heidelberg begrüßte.

Einen hervorragenden Blick auf das Ereignis garantieren das nördliche Neckarufer, der Philosophenweg sowie die Scheffelterrasse im Schlossgarten.

Ein vielseitiges Rahmenprogramm verkürzt die Wartezeit auf die Schlossbeleuchtung am Abend:

* Auf der Nepomuk-Terrasse am nördlichen Ende der Alten Brücke lädt ein kleiner Biergarten die Besucherinnen und Besucher zwischen 16 und 23 Uhr zum gemütlichen Beisammensein ein, ab 18 Uhr mit Live-Musik der Band „La Borra“.

* Auf dem Kornmarkt lockt zwischen 12 und 20 Uhr ein Kunsthandwerker- und Warenmarkt.

* Die Gewerbetreibenden in der Plöck laden von 11 – 18 Uhr mit einem Straßenfest unter dem Motto „FlowerPower“ zum Flanieren, Shoppen und Genießen ein.

* Beim EngagementMarkt auf dem Friedrich-Ebert-Platz haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, sich an rund 30 Informationsständen über die vielfältigen Engagementmöglichkeiten in der Stadt zu informieren.

* Vertreter des Heidelberger Schaustellerverbandes e.V. sorgen bereits ab Donnerstag am Bismarckplatz und Anatomiegarten zur Einstimmung auf die Veranstaltung für das leibliche Wohl, am Samstag zusätzlich auf der Neckarwiese.

* Schließlich freut sich die Heiliggeistkirche um 18.15 Uhr bei der „Feuerwerksmusik” (Music for the Royal Fireworks) von Georg Friedrich Händel mit drei Trompeten, Pauken und Orgel auf viele Zuhörerinnen und Zuhörer.

Bitte beachten: An der Nepomuk-Terrasse sind keine PKW-Parkplätze vorhanden. Das Parken auf der Altstadtseite ist unter der Alten Brücke sowie östlich und westlich der Alten Brücke ab 14 Uhr verboten. Aufgrund der Aufbauarbeiten für das Feuerwerk ist die Alte Brücke ab 16 Uhr für Fußgänger und jeglichen Verkehr komplett gesperrt. Von der Altstadtseite aus können Fußgänger über das Wehr (Höhe Karlstorbahnhof) die Nepomuk-Terrasse auf der Neuenheimer Seite erreichen. Die Bundesstraße B37 wird ab ca. 21.30 Uhr entlang der Altstadt bis zum Karlstor und die Theodor-Heuss-Brücke ab ca. 22 Uhr für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt. Fußgänger können die Theodor-Heuss-Brücke aber durchgehend passieren. Die Brückenkopfstraße ab der Brückenstraße, die Ziegelhäuser Landstraße bis zum Stiftweg sowie die Neuenheimer Landstraße und die Uferstraße werden ab 21 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Alle Sperrungen werden nach Ende der Veranstaltung gegen ca. 23 Uhr wieder aufgehoben. Auch ist zu beachten, dass es nach der Veranstaltung aufgrund von Abbauarbeiten an den Neckarbrücken zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.

