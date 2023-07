BUGA 23 Mannheim: OPEN CAMPUS – KLIMALESUNGEN | Dr. Ruth Grützbauch: Per Lastenrad durch die Galaxis

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Dr. Ruth Grützbauch ist Astronomin und betreibt ein mobiles Planetarium, das in ein Lastenrad passt. In ihrem Buch erzählt sie die Geschichte des Kosmos erstmals als eine der Galaxien. Sie nimmt uns mit auf einen Roadtrip ans Ende des Universums. Schnallen Sie sich an!

Am Donnerstag, 13. Juli 2023, 19 Uhr

auf der Bühne Freizeitwiese, Luisenpark

laden die Stadtbibliothek Mannheim und das Planetarium Mannheim zu einer weiteren KLIMALESUNG ein. Die Moderation übernimmt der Leiter des Planetariums Dr. Christian Theis.

Dr. Ruth Grützbauch ist Astronomin und hat zu Zwerggalaxien promoviert. Bis Sommer 2017 war sie im Jodrell Bank Discovery Centre nahe Manchester tätig, wo sich eines der größten Radioteleskope der Welt befindet. Seitdem ist sie mit ihrem Pop-up-Planetarium, das in ein Lastenrad passt, unterwegs, um den Menschen die unendlichen Weiten des Weltraums näherzubringen.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur ein BUGA 23-Ticket notwendig. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Regen findet die Lesung im Freizeithaus statt.

