Buchcastings für Kinder in der Stadtbücherei Schifferstadt

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar

„Buchcasting – und die Jury seid ihr!“ lautet das Motto einer Veranstaltung der Stadtbücherei Schifferstadt. In den Sommerferien sind 8 bis 12-jährige Kinder eingeladen, die Jury bei einem Buchcasting zu sein.

Das Buchcasting findet an vier Terminen statt: Montag, 31. Juli und Montag 21 August 2023, 18:00 bis 19.30 Uhr für Kinder von 8-10 Jahren sowie Donnerstag, 03. August und Donnerstag 24. August, 18:00 bis 19.30 Uhr für Kinder von 10-12 Jahren. Das Team der Stadtbücherei stellt jeweils fünf Bücher zu verschiedenen Themen vor. Wie in einer Castingshow, werden diese Bücher anhand von verschiedenen Kriterien (Titel, Cover, Klappentext, Textausschnitt) bewertet. In jeder Runde scheidet ein Buch aus, bis am Ende das Gewinnerbuch feststeht.

Für aller Termine ist eine Anmeldung erforderlich, da die Plätze begrenzt sind. Eine Anmeldung ist bis einen Tag vor dem jeweiligen Buchcasting möglich. Angemeldet werden kann per Telefon 06235/925830, per Mail an stadtbuecherei@schifferstadt.de oder vor Ort in der Stadtbücherei Schifferstadt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Nach dem Casting dürfen die Kinder noch ein bisschen stöbern und sich gerne noch Bücher ausleihen.

Hinweise zu den Öffnungszeiten in den Sommerferien:

Die Stadtbücherei bietet in den Sommerferien mehr hitzefreundliche Frühöffnungszeiten an.

Vom 24.7.23 bis zum 25.8.2023 hat die Stadtbücherei folgendermaßen geöffnet:

Montag, Mittwoch, Freitag von 9 bis 13 Uhr

Dienstag von 14 bis 19 Uhr

Donnerstag von 14 bis 18 Uhr.

Vom 28.8.23 bis zum 1.9.23 ist die Stadtbücherei wegen einer IT-Umstellung geschlossen.

Quelle: Stadtverwaltung Schifferstadt