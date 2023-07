Mannheimer Schüler*innen setzen Zeichen für mehr Gerechtigkeit und gegen Diskriminierung

Mannheim / Metropolregion Rhein-neckar – Schulübergreifende Aktion im Rahmen des Schüler-Mitverantwortung-Projekts „Together we stand!”.

Das schulübergreifende Schüler-Mitverantwortung-Projekt (SMV-Projekt) „Together we stand!” wird dieses Jahr das vierte Mal in Mannheim stattfinden. In diesem Jahr möchten die Schüler*innen gemeinsam ein Zeichen setzen für mehr Gerechtigkeit und gegen Diskriminierung. Schülervertretungen verschiedener Schulen haben im Rahmen des SMV-Cafés von 68DEINS! eingebracht, dass für sie und viele andere an ihren Schulen Themen wie Rassismus, soziale Ungleichheit, Queerfeindlichkeit oder Ausgrenzung bzw. wenig Angebote für Menschen mit Behinderung oder psychischen Problemen von großer Bedeutung sind.

Mit einer schulübergreifenden Aktion und einem Demonstrationszug vom Schloss bis zum Alten Messplatz wollen Mannheimer Schüler*innen am

Donnerstag, 13. Juli 2023, um 11 Uhr, Treffpunkt vor dem Mannheimer Schloss,

das Thema öffentlich sichtbar machen.

Im Anschluss werden gegen 12 Uhr alle Teilnehmenden auf dem Alten Messplatz zusammenkommen, dort wird es Beiträge der Schüler*innen, des Jugendbeirats sowie des Bürgermeisters für Bildung, Jugend und Gesundheit, Dirk Grunert, geben. Zudem laden verschiedene Infostände von Organisationen im Bereich Antidiskriminierung zu einem offenen Austausch ein und bieten Informationen an.

Anmeldung und weitere Informationen unter: info@68deins.de, Telefon: 0621/293 3598.

Hintergrund: Das 68DEINS! Kinder- und Jugendbüro Mannheim befindet sich in der Trägerschaft des Stadtjugendring Mannheim e.V. sowie der Stadt Mannheim, Jugendamt und Gesundheitsamt und Fachbereich Demokratie. Weitere Informationen finden sich auf der Website www.68deins.de.