IHK-Jubiläum – Seit 50 Jahren im Neckar-Odenwald-Kreis präsent und aktiv

Mosbach / Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Vor 50 Jahren hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar ihren Standort in Mosbach eröffnet und betreut seither von hier aus die Unternehmen im Neckar-Odenwald-Kreis. Dieses Jubiläum feiert die IHK am 7. Juli in der Alten Mälzerei mit Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. „Die Entscheidung damals war goldrichtig. Der Standort hat eine große Nähe zwischen IHK und ihren Mitgliedern ermöglicht, aber auch zu Politik und Verwaltung. Entsprechend gut und vertrauensvoll läuft die Zusammenarbeit“, sagt IHK-Präsident Manfred Schnabel. Die wirtschaftliche Entwicklung in den vergangenen 50 Jahren unterstreicht diese Bewertung: Die Zahl der betreuten Unternehmen (im Handelsregister eingetragene Firmen und Betriebsstätten) hat sich seither mehr als verdoppelt, von 900 auf aktuell 2.100. Auch eine andere Zahl kündet von Aufschwung des Kreises: Stellte die Geschäftsstelle im ersten Jahr ihrer Tätigkeit etwas mehr als 200 Ursprungszeugnisse und Bescheinigungen für den grenzüberschreitenden Warenverkehr aus, sind es heute mehr als 6.000. „Die Unternehmen im Neckar-Odenwald-Kreis sind sehr wettbewerbsfähig und stark internationalisiert“, formuliert Schnabel vor allem mit Blick auf Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau und ihren Zulieferern.

Die Eröffnung des Standorts steht im Zusammenhang mit der Neuordnung der Regierungsbezirke, Landkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg im Jahr 1973. Ziel der Gebietsreform war es damals, das Stadt-Land-Gefälle zu beheben, größere Verwaltungseinheiten zu schaffen und die Verwaltungsleistungen effizienter anbieten zu können. In diesem Zug wurden auch die IHK-Bezirke neu zugeschnitten. So fusionierten 1973 die vormals eigenständigen IHKs Mannheim und Heidelberg zur IHK Rhein-Neckar. Der neu gegründete Neckar-Odenwald-Kreis wurde Teil des neuen IHK-Bezirks. Um vor Ort und bei den Entscheidern präsent zu sein, entschied die IHK-Vollversammlung die Gründung einer Geschäftsstelle in Mosbach. Die Eröffnung datiert auf den 1. August 1973, im Oktober 1973 fand die offizielle Einweihung statt.

Der erste Standort befand sich in der Hauptstraße 75, 1986 erfolgte ein Umzug in die Hauptstraße 9. 2009 dann wurde die IHK dann Mieter in einem stadtprägenden Neubau im Oberen Mühlenweg. Damit gab es einen vollwertigen IHK-Standort mit Räumen für Prüfungen und Veranstaltungen sowie Parkplätzen. Einige Jahre später hat die IHK das Gebäude gekauft. „Ein besseres Zeichen für die dauerhafte Präsenz und Verbundenheit der IHK Rhein-Neckar zum Neckar-Odenwald-Kreis kann es nicht geben“, formuliert der IHK-Präsident.

Ein Dauerthema früher und heute ist die Fachkräftesicherung. Bereits 1974 gründete die IHK gemeinsam mit Unternehmen die Überbetriebliche Ausbildungswerkstätte Buchen (ÜAB). Diese leistet die Grundausbildung in den Metall- sowie Elektroberufen und ermöglicht damit insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen Ausbildungen durchzuführen. Aktuell unterstützt die IHK die 2020 gegründete „Initiative Fachkräftesicherung Neckar-Odenwald-Kreis“, ein Zusammenschluss von rund 50 Unternehmen, die im Ausbildungsmarketing und bei Maßnahmen zur Fachkräftesicherung kooperieren.

Die IHK im Neckar-Odenwald-Kreis – Daten und Fakten:

– 2.100 im Handelsregister eingetragene Unternehmen und Betriebsstätten (1973: 900)

– 6.200 ausgestellte Ursprungszeugnisse und Bescheinigungen für das Auslandsgeschäft (1973: 200)

– 1.200 Ausbildungsverhältnisse (1973: 1.500 Auszubildende)

– 1974: Gründung der Überbetrieblichen Ausbildungsstätte in Buchen

– 2020: Start der „Initiative Fachkräftesicherung im Neckar-Odenwald-Kreis“