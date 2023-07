“Brezelbu”-Ampeln strahlen zum Start des Speyerer Brezelfestes

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Pünktlich zur Eröffnung des Speyerer Brezelfestes sind die Ampelanlagen mit geänderten Fußgängersymbolen in Betrieb. Bereits am Mittwoch, 5. Juli 2023 wurde die erste Ampel mit dem neuen Motiv im Schillerweg eingeweiht. Ab dem heutigen Donnerstag strahlt von vorerst sieben Ampeln der Brezelbu und zeigt den Fußgängern an, ob sie stehen oder gehen dürfen. „Nun steht einem gelungenen Start des diesjährigen Brezelfestes und jeder Menge Festtagslaune nichts mehr im Wege“, freut sich Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, die das beliebte Volksfest heute um 18.30 Uhr auf dem Festplatz eröffnet.

Nachdem die Speyerer Wählergruppe (SWG) im März 2022 auf Anregung von Fritz Hochreither, Mitglied des Verkehrsvereins, eine Anfrage zur Anpassung der Ampelsymbole gestellt hatte und dem Antrag im März dieses Jahres im Stadtrat zugestimmt wurde, wurde die Firma Yunex mit der Umsetzung eines ortstypischen Motivs beauftragt. Da der Brezelbu den Verkehrsverein Speyer seit über 50 Jahren begleitet und fest zu Speyer und zum Brezelfest gehört, wurde die Idee geboren, die Ampelanlagen unter anderem entlang der Brezelfestumzug-Strecke mit diesem Symbol zu bereichern.

Umgerüstet wurden die Ampeln, deren neues Symbol den strengen Vorgaben der Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA) entspricht, entlang der Bahnhofstraße an den Kreuzungen Untere Langgasse, Obere Langgasse, Hirschgraben, Wormser Landstraße und die Fußgängeranlagen im Schillerweg, am Hauptbahnhof sowie an der Kreuzung Karl-Leiling-Allee/Industriestraße. Auch am Postplatz soll das Symbol angebracht werden.

Das Motiv kann überdies Einzug in die Haushalte von Brezelfest-Liebhaber*innen erhalten: In der Tourist-Info sind ab sofort Magnete mit Brezelbuben-Motiv für 3 Euro pro Stück erhältlich; ebenso am Verkaufsstand des Verkehrsvereins während der kommenden Festtage.

Fotos © Stadt Speyer