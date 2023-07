Worms – Master-Partner „Christ & Company“ lädt Wormser Schulen zu den Nibelungen-Festspielen ein

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Der gebürtige Wormser Harald Christ unterstützt mit seinem Unternehmen „Christ & Company“ seit vergangenem Herbst die Nibelungen-Festspiele als Master-Partner. Sein damit verbundenes Kartenkontingent für Aufführungen von „BRYNHILD“ spendet er den drei Wormser Gymnasien und ermöglicht damit rund 120 Schülerinnen und Schülern der Oberstufe einen kostenfreien Besuch des Theaterfestivals.

Harald Christ: „Die Nibelungen-Festspiele sind ein herausragendes Kulturereignis mit Strahlkraft weit über die Region hinaus. Umso mehr freue ich mich als Wormser und Masterpartner der Festspiele, knapp 120 Schülerinnen und Schülern von drei Wormser Schulen den Besuch des Stücks BRYNHILD zu ermöglichen. Ich wünsche jedem und jeder einzelnen von ihnen viel Spaß bei der Vorstellung!“

Sascha Kaiser, Geschäftsführer der Nibelungenfestspiele gGmbH der Stadt Worms: „Wir sind Harald Christ sehr dankbar, dass er durch seine Spende jungen Menschen die kostenlose Teilhabe an den Festspielen ermöglicht.“ Petra Simon, Künstlerische und Technische Betriebsdirektorin der Nibelungen-Festspiele ergänzt: „Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie die verschiedensten Angebote für junge Menschen gehören schon immer mit zu den Festspielen. Der jährliche Kindertag, Ferienprogramme, die Workshops der Nibelungenhorde, der Nachwuchsautorenwettbewerb sowie Probenbesuche von Schulklassen sind nur einige Beispiele: Wir versuchen zusammen mit unseren Kooperationspartnern immer wieder durch neue Formate Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene für das Nibelungenthema zu begeistern und an die Theaterwelt heranzuführen.“

Rita Lodwig, Schulleiterin des Eleonoren-Gymnasiums: „Der kommende Abiturjahrgang des Eleonoren-Gymnasiums freut sich außerordentlich über die großzügige Spende der Freikarten durch Herrn Christ. Insbesondere der Unterricht im künstlerischen Fach Darstellendes Spiel und der Deutsch-Kurse wird durch den Besuch der Festspiele auf wertvolle Weise ergänzt. Die gegenwartsbezogene Inszenierung des Nibelungen-Lieds ist für die SchülerInnen eine gewinnbringende Ergänzung zum klassischen Lehrstoff.“

Gerrit Mennecke, Schulleiter des Gauß-Gymnasiums: „In der gymnasialen Oberstufe wird die mittelhochdeutsche Sprache, vor allem in Worms, am Beispiel des Nibelungenliedes thematisiert. Dass wir nun die Möglichkeit erhalten, das aktuelle Stück ‚Brynhild‘” erleben zu dürfen, stellt eine große Bereicherung für den Unterricht dar. Ganz herzlich danken wir Herrn Christ für seine großzügige Karten-Spende und freuen uns auf einen außergewöhnlichen Abend.“

Dr. Markus Wallenborn, Schulleiter des Rudi-Stephan-Gymnasiums: „Wir freuen uns über die Karten-Spende seitens Herrn Christs. Der Besuch der Festspiele stellt eine Bereicherung für die Deutschkurse des RSG dar.“

Nibelungen-Festspiele Worms

Die Nibelungen-Festspiele 2023 finden vom 7. Juli bis zum 23. Juli unter der Intendanz von Nico Hofmann in Worms statt. Das Stück „BRYNHILD“ von Maria Milisavljević in der Regie von Pınar Karabulut lässt die Walküre Brynhild und Sigurd, den Drachentöter, sich neu erzählen, erfinden, erleben. Als große Liebesgeschichte, als Familiendrama, als Tragödie und Krimi. Die beiden Hauptrollen Brynhild und Sigurd spielen in diesem Jahr Lena Urzendowsky und Bekim Latifi. In den weiteren Rollen werden Bless Amada, Parisa Madani, Şafak Şengül, Alexander Angeletta, Laina Schwarz, Simon Kirsch, Ruby Commey und Jens Albinus zu sehen sein. Als „Special Guest“ wird in einem Video der Hollywood-Schauspieler Ralf Moeller in der Rolle Fafnir zu sehen sein. Weitere Informationen und Tickets: www.nibelungenfestspiele.de