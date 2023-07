30-Minuten-Konzerte in der Jesuitenkirche Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mannheimer Orgelvespern im Juli immer sonntags um 16.30 Uhr. Tickets gibt es keine, Platzreservierungen ebenso wenig – dafür den ganzen Juli immer sonntags um 16.30 Uhr 30 Minuten Live-Musik in der Mannheimer Jesuitenkirche (A4,3). So genannte Orgelvespern tauchen den barocken Sakralbau in Schlossnähe dann in Klang. Jeder kann einfach vorbeikommen und diesen genießen. Am Spieltisch der Klais-Orgel werden Virtuosen aus Mannheim und das Nachwuchstalent Mélodie Michel aus Paris Platz nehmen. Die 18-Jährige studiert in der Orgelklasse von Olivier Latry am Conservatoire supérieur in der Seine-Metropole. Sie hat schon in einigen Konzertreihen und international beachtete Festivals gespielt.

Lokal bekannte Virtuosen und ein Nachwuchstalent aus Paris

Zum Auftakt der Orgelvesperreihe sind am 9. Juli um 16.30 Uhr Werke von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Marcel Dupré gespielt vom Mannheimer Bezirkskantor Klaus Krämer zu hören. In der Quadratestadt bekannt ist auch Marion Krall. Sie lässt am 16. Juli ebenfalls Werke von Johann Sebastian Bach, aber auch von August Gottfried Ritter und Max Reger erklingen. Orgelwerke von Julius Reubke interpretiert am 23. Juli Harald Weidner (Mannheim). Den Abschluss bildet Mélodie Michel am 30. Juli mit Werken von Johann Sebastian Bach, Max Reger, Charles-Marie Widor, Louis Vierne, Jehan Alain und Olivier Messiaen.

Spenden für Kirchenmusik willkommen

Die Konzerte sind kostenfrei. Spenden sind selbstverständlich willkommen und kommen der Kirchenmusik an der Jesuitenkirche zugute. (schu / Bild von der Orgel der Jesuitenkirche Mannheim – Foto: Kirchenmusik an der Jesuitenkirche/Olivier Schmitt)