Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim / Rhein-Neckar-Odenwald unter neuer Leitung – Marcus Braunert übernahm zur Jahresmitte die Geschäfte – Schwerpunkte bei Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung

Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis / Odenwaldkreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit dem 1. Juli 2023 steht die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald unter neuer Führung: Marcus Braunert ist nun als Leiter der Bildungsstätte und Geschäftsführer verantwortlich. Er löst den bisherigen Leiter der Bildungsakademie, Hans-Fred Herwehe ab, der zum 30. Juni 2023 verabschiedet wurde.

Der 55-jährige Braunert, gebürtiger Mannheimer, war zuvor im ABB-Konzern im Bereich Personal mit dem Schwerpunkt Aus- und Weiterbildung tätig. Hierbei hatte Marcus Braunert als Geschäftsführer der Aus- und Weiterbildungsorganisation für die ABB-Standorte in Deutschland mit Hauptsitz in Mannheim und Heidelberg auch Führungsverantwortung. Auf der Basis seiner bisherigen umfangreichen Erfahrungen wird Marcus Braunert seine Kompetenzen nun in die Themen des Handwerks einbringen. Dabei stehen die Weiterentwicklung des Bildungszentrums mit den Schwerpunkten bei Digitalisierung und Nachhaltigkeit ebenso im Fokus wie der kontinuierliche weitere Ausbau der Einrichtung zu einer angesehenen Aus- und Weiterbildungsstätte, die den aktuellen und zukünftigen Anforderungen umfassend Rechnung tragen kann. „Die Sicherung hoher Qualitätsstandards in der Aus- und Weiterbildung begleitet mich schon seit Jahren und ist mir ein persönliches Anliegen“, sagt Marcus Braunert. „Ich freue mich darauf, die Herausforderungen anzupacken und zur Weiterentwicklung der Bildungsakademie, gemeinsam mit allen Mitarbeitenden zum Wohle des Handwerks beizutragen.“ Der 55-Jährige ist in verschiedenen Verbänden und Gremien aktiv und in seiner Freizeit unter anderem als aktiver Fußballschiedsrichter engagiert.

Weitere Informationen zur Bildungsakademie sowie deren Angebot sind unter der Rubrik „Weiterbildung“ auf der Website der Handwerkskammer unter www.hwk-mannheim.de zusammengefasst.

Bildunterschrift: Marcus Braunert ist seit dem 1. Juli 2023 neuer Leiter der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald.

Foto: Handwerkskammer