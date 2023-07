Eberbacher Bürgermeister empfing französischen Besuch aus Thonon

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – (StVE) Städtepartnerschaft Eberbach-Thonon: Gremien- und Verwaltungsmitglieder tauschen sich aus. Zum Austausch der Gremien- und Verwaltungsmitglieder zwischen Thonon und Eberbach hatte Bürgermeister Peter Reichert am Wochenende eingeladen. Am Freitag empfing das Stadtoberhaupt seinen Kollegen – Bürgermeister Christophe Arminjon – samt den weiteren französischen Gästen im Horst-Schlesinger-Saal. Auch der Eberbacher Gemeinderat und die Amtsleiter der städtischen Verwaltung Eberbachs samt Partnerinnen und Partner waren eingeladen. Bürgermeister Reichert und Bürgermeister Arminjon betonten beide, wie wichtig gerade in dieser schwierigen Zeit die Freundschaft ist. Beide versicherten sich gegenseitige Unterstützung. Bürgermeister Arminjon dankte zudem für den herzlichen Empfang und die Gastfreundschaft. Für die fehlerfreie Übersetzung sorgte Christine Kley-Guermeur.

Nach dem Empfang stand noch ein gemeinsames Abendessen im Restaurant Am Leopoldsplatz an. Der Samstag startete mit einem kommunalpolitischen Austausch, ebenfalls im Horst-Schlesinger-Saal, während viele der Partnerinnen und Partner bei einer Stadtführung die Stauferstadt kennenlernten. Mittags ging es dann gemeinsam mit dem Bus nach Mannheim zur Bundesgartenschau. Nach einer Rundfahrt mit der Douijong Bahn inklusive Führung stand der Nachmittag allen zur freien Verfügung. Zum Abendessen trafen sich dann alle im Hotel Karpfen. Sonntagvormittag hieß es wieder Abschied nehmen, die französischen Gäste traten ihre rund 500 Kilometer lange Heimreise nach Thonon-les-Bains an.

Bild: Die Gruppe nach dem Empfang im Horst-Schlesinger-Saal. Foto: Stadt Eberbach