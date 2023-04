engagiertinLD: OB Geißler überreichte Ehrenamtskarten an Landauer Bürgerinnen und Bürger – Antragsformulare online zu finden

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar

Bildunterschrift: Auch Bernd Schmidt vom Verein Blühendes Landau bekam jetzt von Oberbürgermeister Dominik Geißler seine Ehrenamtskarte überreicht. (Quelle: Stadt Landau)

Ein kleines Zeichen des Dankes und der Wertschätzung: Anfang 2020 hat die Stadt Landau die landesweite Ehrenamtskarte eingeführt, die den Karteninhaberinnen und -inhabern in ganz Rheinland-Pfalz über 720 Vergünstigungen verspricht – in Landau u.a. im Zoo, im Haus der Familie sowie in den städtischen Bädern. Bislang wurden rund 130 Karten ausgegeben. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreichte Oberbürgermeister Dr. Dominik Geißler jetzt gemeinsam mit der städtischen Ehrenamtsbeauftragten Angelika Kemmler weitere Ehrenamtskarten an engagierte Landauerinnen und Landauer.

„Ob beim Deutschen Frauenring, beim Caritas-Projekt Leben in Landau inklusiv, beim Zoo-Freundeskreis, dem Technischem Hilfswerk oder in einem der Landauer Sportvereine: Das Engagement der neuen Ehrenamtskarteninhaberinnen und –inhaber ist ganz schön vielfältig und unverzichtbar für unsere Gemeinschaft“, unterstrich Dominik Geißler. „Denn ohne engagierte Bürgerinnen und Bürger wie Sie könnten viele gesellschaftliche Aufgaben nicht bewältigt werden. Ich möchte Ihnen meine ganze Anerkennung dafür ausdrücken, dass Sie sich in so hohem Maße Verantwortung für Andere und für das Gemeinwohl einsetzen und freue mich, wenn noch viele weitere ehrenamtlich Tätige sich um ihre Ehrenamtskarte bemühen.“

Angelika Kemmler fügte hinzu: „Die erforderlichen 250 Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit pro Jahr werden von vielen Engagierten deutlich übertroffen. Manche der Ehrenamtlichen leisten doppelt so viele Stunden freiwillig für ihren Verein. Dieser Einsatz für die Allgemeinheit bzw. für die Mitmenschen kann nicht genug gewürdigt werden. Die Ehrenamtskarte ist da eher eine kleine symbolische Würdigung.“

Eine Ehrenamtskarte kann beantragen, wer mindestens 250 Stunden im Jahr ehrenamtlich tätig ist, ohne eine pauschale finanzielle Entschädigung zu erhalten. Die Karte gilt für die Dauer von 2 Jahren und kann nach Ablauf erneut beantragt werden. Außerdem gibt es die Jubiläumskarte für Personen, die seit 25 Jahren ein Ehrenamt ausüben.

Informationen zur Beantragung und zu den Vergünstigungen sowie die Antragsformulare sind online unter www.engagement-landau.de/ehrenamt/ehrenamtskarte zu finden. Bei weiteren Fragen steht Ehrenamtsbeauftragte Kemmler gerne per Mail an angelika.kemmler@landau.de zur Verfügung.

Quelle: Stadtverwaltung Landau in der Pfalz