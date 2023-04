Gemeinsam für die Region: Volksbank Neckartal-Stiftung und Naturpark Neckartal-Odenwald schließen Kooperations- und Sponsoringvertrag

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar

Personen auf dem Foto (v.l.n.r.): Daniel Mohr / Vorstand der Volksbank Neckartal-Stiftung; Ekkehard Saueressig / Vorsitzender des Vorstands der Volksbank Neckartal-Stiftung; Landrat Dr. Achim Brötel / 1. Vorsitzender des Naturparks Neckartal-Odenwald; Paul Siemes / Geschäftsführer des Naturparks Neckartal-Odenwald

Die Volksbank Neckartal-Stiftung und der Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. engagieren sich schon lange gemeinsam mit ihren Partnern erfolgreich in der Entwicklung unserer Region. Jetzt haben beide Institutionen eine weitreichende Zusammenarbeit für die kommenden Jahre als Strategiepartner vereinbart, die mit der Unterzeichnung des Kooperations- und Sponsoringvertrags am 19.04.2023 besiegelt wurde.

Seit mehr als 155 Jahren ist die Volksbank Neckartal ein verlässlicher Partner für Unternehmen, Kommunen und Privatkunden der Region in allen Finanzfragen. Seit über 40 Jahren ist der Naturpark Neckartal-Odenwald ein wichtiger Impulsgeber und Projektpartner in der Region, der mit den Menschen vor Ort den einzigartigen Naturraum schützt und nachhaltig entwickelt. 2013 kam die Volksbank Neckartal-Stiftung als weiterer Förderer in der Region hinzu. In diesem Jahr feiert die Stiftung ihr zehnjähriges Jubiläum.

Alle drei Institutionen sind in unserer Region in ihren Bereichen tief verwurzelt, gut vernetzt und mit Herzblut bei der Sache. Diese Werte verbinden die Volksbank Neckartal, die Volksbank Neckartal-Stiftung und den Naturpark Neckartal-Odenwald. Jetzt vereinen die Stiftung und der Naturpark ihre Kräfte, um gemeinsam noch mehr für die Region zu erreichen. „Die Volksbank Neckartal und die Volksbank Neckartal-Stiftung wollen ihr Engagement für die Region strategisch langfristig und nachhaltig entwickeln. Gemeinsam mit dem Naturpark Neckartal-Odenwald bieten sich hier vielfältige und spannende Möglichkeiten,“ resümierte Ekkehard Saueressig / Vorsitzender des Vorstands der Volksbank Neckartal-Stiftung.

Als Strategiepartner entwickeln und realisieren die Volksbank Neckartal-Stiftung und der Naturpark Neckartal-Odenwald zukünftig langfristige Projekte, Veranstaltungen und Aktivitäten. Hierbei bringt jeder Partner seine Stärken ein. Die Volksbank Neckartal-Stiftung unterstützt den Naturpark in ideeller, konzeptioneller und finanzieller Weise. Der Naturpark bietet mit seinen Projekten und seinen Netzwerken den Entwicklungsraum mit Blick auf Nachhaltigkeit und Regionalität.

Neben dem Engagement in einzelnen Projekten wie z.B. Streuobst, Wilde Sau oder Naturpark-Kindergärten, wird es auch um die Unterstützung von Formaten der Regionalentwicklung, wie z.B. Naturparkmärkte, Brunch auf dem Bauernhof oder Naturparke kulinarisch gehen. Auch neue Projekte und Formate stehen auf der Agenda.

Dies alles wird von einer gemeinsamen Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit begleitet. „Die Region zukunftsfähig und lebenswert zu entwickeln ist Kernaufgabe des Naturparks. Mit Blick auf den Klimawandel und andere Herausforderungen der Zukunft wird dies immer wichtiger. Diese Aufgaben können nur gemeinsam gelöst werden. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute eine wegweisende Zusammenarbeit zwischen dem Naturpark Neckartal-Odenwald und der Volksbank Neckartal bzw. der Volksbank Neckartal-Stiftung beginnen. Beide Partner bringen ihre jeweilige Expertise ein und nutzen hierbei Synergien. Ein Gewinn für die ganze Region!“, fasst Landrat Dr. Achim Brötel / 1. Vorsitzender des Naturparks Neckartal-Odenwald zusammen.

Personen auf dem Foto (v.l.n.r.): Bürgermeister Jan Frey / Schönbrunn; Bürgermeister Norman Link / Neckargerach; Bügermeisterstellvertreterin Inge Hanselmann / Meckesheim; Bürgermeister Edgar Knecht / Lobbach; Christian Menges / Vorstand der Volksbank Neckartal-Stiftung; Michael Knee / Geschäftsführer der Volksbank Neckartal-Stiftung; Ekkehard Saueressig / Vorsitzender des Vorstands der Volksbank Neckartal-Stiftung; Bürgermeister Thomas Seidelmann / Neckarbischofsheim; Landrat Dr. Achim Brötel / 1. Vorsitzender des Naturparks Neckartal-Odenwald; Paul Siemes / Geschäftsführer des Naturparks Neckartal-Odenwald; Daniel Mohr / Vorstand der Volksbank Neckartal-Stiftung

Quelle: Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.