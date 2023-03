Weinheim – Wohnraum für Flüchtlinge suchen

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Weinheimer Gemeinderat beschließt Maßnahmenkatalog für die Unterbringung – Suche nach Wohnungen .

Es ist eine Notlage, die im Moment in der Republik keine Ausnahme macht. Die Zahl der Flüchtlinge ist deutlich größer als der Wohnraum, der in den Kommunen zur Verfügung steht. So auch in Weinheim.

„Wir reden über Dimensionen, die das Potential haben, die Kommunen zu überfordern“, so hatte es Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just schon vor Wochen beschrieben. Gleichzeitig nannte der Rathauschef die menschenwürdige Unterbringung von flüchtenden Menschen eine „humanitäre Pflichtaufgabe“. Und für Weinheim: „Eine gewaltige Aufgabe.“ In diesem Jahr werden wohl rund 350 Flüchtlinge in Weinheim ankommen und untergebracht werden. Das aktuelle Thema war vor einigen Wochen schon in einer gemeinsamen Sitzung von Sozialausschuss und Internationalem Ausschuss vorberaten worden.

Die Verwaltung hat dem Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch eine ganze Reihe von Maßnahmen vorgelegt, mithilfe derer schnell Wohnraum gefunden, geschaffen und zur Verfügung gestellt werden kann. In jedem Fall, so Just, soll eine Belegung von Sporthallen wie in Mannheim oder eine Zeltstadt wie in Bensheim vermieden werden.

Der Gemeinderat sprach sich unter anderem dafür aus, eine schon im Jahr 2015 agierende „Standortfindungskommission“ für neue Flüchtlingsunterbringungen wieder einzusetzen. Die Kommission hatte seinerzeit sieben Standorte festgelegt, die inzwischen entsprechend bebaut sind. Denn der OB ließ keinen Zweifel daran, dass eine ganze Reihe von Maßnahmen, die der Gemeinderat am Mittwoch beschlossen hat, dennoch nicht ausreichen dürfte.

Bis dahin soll ein ganzer Katalog an Maßnahmen zunächst Erleichterung bringen. Unter anderem soll es zwei befristete Personalstellen geben, die sich proaktiv um die Akquise leer stehender privater Wohnungen kümmern. Desweiteren wird der leer stehende Nordflügel der Albert-Schweitzer-Schule als Unterkunft ertüchtigt. Gemeinderat und Verwaltung hatten sich vor wenigen Tagen vor Ort getroffen, um erforderliche Baumaßnahmen abzusprechen. In einer weiteren Schule – der Johann-Sebastian-Bach-Schule – ist eine Unterkunft schon beschlossene Sache, ebenso die Anschaffung weiterer Wohncontainer. Im Ortsteil Sulzbach soll die Planung einer neu zu bauenden Unterkunft weiter vorangetrieben werden.

Oberbürgermeister Manuel Just nutzte die Gelegenheit, sich bei den ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürgern der Flüchtlingshilfe, insbesondere des AK Asyl, zu bedanken. Diese Menschen, so der OB, „machen schon lange einen großartigen Job“.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim