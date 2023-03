Mannheim – Sport im Park 2023 – Saisonstart am 17. April

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der Fachbereich Sport und Freizeit eröffnet am 17. April die neunte Sport im Park-Saison. Alle Interessierten – unabhängig des Leistungsstandes im Sport oder der Kenntnis einzelner Sportarten – sind eingeladen, das offene, kostenlose und unverbindliche Bewegungsangebot im Unteren Luisenpark zu nutzen, verschiedene Sportarten kennenzulernen und von Frühling bis Herbst an der frischen Luft aktiv zu sein.

„Mehr als 14.000 Sportbegeisterte haben vergangene Saison gezeigt, wie die gemeinschaftliche Bewegung im Freien, die wir hier niederschwellig anbieten, Zeichen einer lebendigen und gesunden Stadtgesellschaft ist. Ganz im Sinne unseres Leitziels ‚alle Mannheimerinnen und Mannheimer machen Sport‘ laden wir auch diese Saison dazu ein, das Angebot wahrzunehmen und regelmäßige Bewegung in seinen Alltag zu integrieren“, erläutert Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer.

Die Abendangebote finden montags bis freitags jeweils von 19 bis 20 Uhr im Unteren Luisenpark statt. „Sport im Park“ startet mit Zumba am Montag. Es folgen Yoga am Dienstag und das intensive Kraft- und Ausdauertraining „BodyFit“ am Mittwoch. Am Donnerstag ergänzt sich das Programm mit der chinesischen Heilgymnastik QiGong und wird abschließend am Freitag durch Rückenfit abgerundet. Neben den regelmäßigen Angeboten wird es zudem einige Specials geben. Diese bieten die Möglichkeit, neben dem wöchentlichen Angebot neue Sportarten kennenzulernen und seinen Sporthorizont zu erweitern.

Fragen und Antworten zur „Sport im Park“-Saison 2023 sowie aktuelle Informationen zu jeweiligen Kursen sind zu finden unter www.mannheim-bewegen.de/sport-im-park sowie auf der „Sport im Park“-Facebook-Seite. Der Fachbereich Sport und Freizeit steht zusätzlich telefonisch unter 0621-293 4004 zur Verfügung.

Quelle Stadt Mannheim