Mannheim – VR Bank Rhein-Neckar setzt sich mit Streuobstwiesen für Nachhaltigkeit in der Region ein (VIDEO)

Mannheim / Heddesheim / Metropolregion Rheineckar – Mit dem Streuobstwiesenprojekt setzt die Die VR Bank Rhein-Neckar für Nachhaltigkeit in der Region ein. In Mannheim, Ludwigshafen und in Heddesheim werden von der Genossenschaftsbank wurden Streuobstwiesen angelegt und im Rahmen der neuen Nachhaltigkeitsinitiative gepflegt und erhalten. Aktuell wird in Heddesheim die Streuobstwiese am See neu gestalltet. Vorstandsmitglied Dr. Michael Düpmann war gemeinsam mit dem Heddesheimer Bürgermeister Michael Kessler vor Ort und informierte sich über den Fortschritt der Pflanzaktion.



Damit die fachliche Expertise gewährleistet ist, arbeitet die VR Bank eng mit Experten aus den Kommunen und dem Pomologenverein Deutschland zusammen. Für das Gesamtprojekt, sind als weitere Maßnahmen Insekten-Nisthilfen und Totholzhaufen auf den Streuobstwiesen geplant.



„Mit dem Projekt Streuobstwiesen starteten wir in diesem Jahr. Hier zeigen wir die Verbundenheit mit der Region und werden unseren Wurzeln gerecht, denn unser Institut kommt ja aus der

Landwirtschaft. Wir haben uns entschlossen, drei Streuobstwiesen in Mannheim, Ludwigshafen-Oppau und Heddesheim, die in kommunalen Besitz sind, zu pflegen – angefangen vom Schnitt der Bäume über die Ernte der Früchte bis zum Einsammeln von Müll“, so Vorstandsmitglied Dr. Michael Düpmann.



