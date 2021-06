Heidelberg – Neue Nachtwächter- und Erlebnisführungen vom 15. bis 19.Juni .2021

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auf geht es zu neuen Nachtwächter- und Erlebnisführungen, durchgeführt vom Team besteht aus 12 zertifizierten Gästeführern und freien Mitarbeitern der Stadt Heidelberg, die mit Begeisterung, Kompetenz und Erfahrung das Kulturangebot Heidelbergs erweitern möchten.

.

Die Coronavirus-Lage hat sich verbessert, daher besteht ab dem 08. Juni keine Test- oder Nachweispflicht mehr für Gäste der Führungen. Weiterhin notwendig sind FFP2 – oder medizinische Maske, 1,5m Abstand. Maximale Gruppengröße 20 Personen (inkl. Guide).

Auf den Spuren der Nachtwächter

15.06.2021, 2o:00 Uhr

18.06.2021, 21:00 Uhr

19.06.2021, 21:00 Uhr

Stündlich erklang der Nachtwächterruf in den Gassen der ehemals kurfürstlichen Residenzstadt am Neckar. Und nun ertönt er wieder: Bei den Rundgängen des Heidelberger Nächtwächters. Unterhaltsam erzählt er von den Dingen, die man in den nächtlichen Gassen Heidelbergs erlebte, von der Geschichte der Stadt, ihren Straßen und Plätzen, von ihren Lokal-Originalen, Persönlichkeiten und die schönsten Anekdoten.

Treffpunkt: Herkulesbrunnen auf dem Marktplatz Altstadt HD

Reservierung und Buchung https://heidelberg.reise oder Tel. 0171 1024454

Preise: Erwachsene: 11 Euro, Schüler & Studenten: 9 Euro, Kinder bis 8 J.: 6 Euro

Die Spur der Steine – Architekturführung Barock

16.06.2021, 16:00 Uhr

Nach der fast völligen Zerstörung Heidelbergs im Jahre 1693 entstand eine steinerne Barockstadt auf staufischem Grundriß. Kurpfälzer Beamtenadel siedelte sich neben wohlhabenden Kaufleuten an, prächtige barocke Stadtpalais gruppierten sich an der Hauptstraße, die Kurfürsten ließen neben Rathaus und Alter Universität repräsentative Lehr- und Forschungsgebäude, sowie eine Kirche im Sinne der Societas Jesu errichten. Lassen Sie sich zu einem Spaziergang durch das barocke Heidelberg begleiten. Entdecken Sie das steinerne Vermächtnis der katholischen Kurfürsten der Häuser Pfalz-Neuburg und Pfalz-Sulzbach. Referent dieser Führung ist der Archäologe und Kunsthistoriker R. Ambrosius Semmelbeck.

Treffpunkt: Herkulesbrunnen auf dem Marktplatz Altstadt HD

Reservierung und Buchung https://heidelberg.reise oder Tel. 0171 1024454

Preise: Erwachsene: 11 Euro, Schüler & Studenten: 9 Euro, Kinder bis 8 J.: 6 Euro

Abendlicher Stadtspaziergang

16.06.2021, 18:00 Uhr

Heidelberg ist die Stadt der Romantik. Klug war man auch. Heidelbergs Universität ist die heute älteste Deutschlands. Wir vermitteln Ihnen die Geschichte und den Zauber der ehemals kurpfälzischen Residenz mit Witz und Herzblut. Eine lebendige, unterhaltsame Führung zur Heidelberger Stadtgeschichte und Moderne.

Treffpunkt: Herkulesbrunnen auf dem Marktplatz Altstadt HD

Reservierung und Buchung https://heidelberg.reise oder Tel. 0171 1024454

Preise: Erwachsene: 9 Euro, Schüler & Studenten: 7 Euro, Kinder bis 8 J.: 4 Euro

Der maßgeschneiderte Stein – Architekturführung

17.06.2021, 16:00 Uhr

Steinmetz Ambrosius führt Sie von der imposanten Heidelberger Schlossruine entlang der Felsen unterhalb des Schlosses in die Heidelberger Altstadt. Erfahren Sie vom Handwerk der Steinmetze, ihren Werkzeugen, ihrem Alltag und Stand.

Lauschen Sie den packenden Schilderungen über die Enstehung der anstehenden Gesteine und ihre Verwendung im städtischen Umfeld. Woran erkennt man ein Zahneisen anhand der Bearbeitungsspuren? Wie wurden zentnerschwere Quader auf eine Höhe von zehn Metern versetzt? Wie wurde abgerechnet? Nach der zweistündigen Führung betrachten Sie das allgegenwärtige Element Stein mit anderm Blick.

Eine Kostüm-Architekturführung mit dem Archäologen und Kunsthistoriker R. Ambrosius Semmelbeck.

Treffpunkt: Besucherzentrum, Schloss Heidelberg. 120 Minuten

Reservierung und Buchung https://heidelberg.reise oder Tel. 0171 1024454

Preise: Erwachsene: 12 Euro, Schüler & Studenten: 10 Euro, Kinder bis 8 J.: 6 Euro

Fackelführung mit dem Heidelberger Nachtwächter

17.06.2021, 21:00 Uhr

Mittelalterliche Städte waren nicht erleuchtet. Kienspäne, Fackeln und Laternen, für die man tunlichst selber sorgte, erhellten den Weg. Wir begeben uns wie früher mit Fackeln auf eine Zeitreise durch die dunklen Gassen der Altstadt: ein Nachtwächterführung der ganz besonderen Art.

Treffpunkt: Herkulesbrunnen auf dem Marktplatz Altstadt HD

Reservierung und Buchung https://heidelberg.reise oder Tel. 0171 1024454

Preise: Erwachsene: 12 Euro, Schüler & Studenten: 10 Euro, Kinder bis 8 J.: 6 Euro

Schwarzer Tod – Die Pest schleicht in die Stadt

18.06.2021, 18:00 Uhr

Erfahret vom Schwarzen Tod, von Ratten und Halunken.Von einer Zeit, in der Häuser versiegelt, Grenzen verschlossen, Quarantäne und Passagierscheine erfunden wurden. Tücher vor Mund und Nase sollten helfen, den Pesthauch zu verdrängen. Der Kurfürst, sein Hofstaat und die Universität suchten ihr Heil in der Flucht, das „pestilentzische Gift“ mit im Gepäck. Die Leute in der Stadt wussten, welche Schrecken sie erwarteten.Wie sie sich wehren konnten, wußten sie nicht. Ihr aber verzweifelt nicht und nutzet die Zeit. Wie, verrät euch die Heilerin Luise. (Kostümführung).

Treffpunkt: Herkulesbrunnen auf dem Marktplatz Altstadt HD

Reservierung und Buchung https://heidelberg.reise oder Tel. 0171 1024454

Preise: Erwachsene: 11 Euro, Schüler & Studenten: 9 Euro, Kinder bis 8 J.: 6 Euro

Henker, Bänker, Bauernfänger – Geschichten von unten

19.06.2021, 17:00 Uhr

Sie standen außerhalb der mittelalterlichen Ständeordnung, die Randständigen von damals, oft genug gezwungen, jenseits der sichernden Stadtmauern zu leben. Der Heidelberger Nachtwächter berichtet vom Leben derer, die es – wie ihn selbst — in die „unehrlichen Berufe“ verschlagen hatte. Freuen Sie sich auf eine Erlebnisführung, auf Heidelberger Stadtgeschichte(n) aus der Perspektive von unten.

Treffpunkt: Herkulesbrunnen auf dem Marktplatz Altstadt HD

Reservierung und Buchung https://heidelberg.reise oder Tel. 0171 1024454

Preise: Erwachsene: 11 Euro, Schüler & Studenten: 9 Euro, Kinder bis 8 J.: 6 Euro