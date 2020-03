Worms – Zwei Tageswohnungseinbrecher nach Verfolgung festgenommen

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, 26.03.2020, kurz vor 15:00 Uhr, verschafften sich zwei Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Mittelstraße in Worms. Die Täter haben dabei offenbar nicht mit der Anwesenheit der 24-jährigen Wohnungseigentümerin und ihrer beiden Kinder (zwei und drei Jahre) gerechnet. Die Mutter befand sich mit ihren Kindern im Wohnzimmer, als sie Schläge an der Balkontür wahrnahm und feststellte, dass hier offenbar zwei ihr unbekannte Personen versuchten die Tür aufzubrechen. Die Frau nahm daraufhin ihre Kinder, flüchtete zu einer Nachbarin und verständigte die Polizei Worms. Die erste vor Ort eintreffende Polizeistreife konnte von außen zwei männliche Personen in der Wohnung feststellen, welche bei Erkennen der Beamten sofort aus der Wohnung in unterschiedliche Richtungen flüchteten. Die Einsatzkräfte nahmen zu Fuß die Verfolgung auf. Weitere zwei Streifenwagenbesetzungen eilten zur Unterstützung der Verfolgung herbei.

Ein Täter rannte in Richtung Rheinstraße, wo ein Passant die Situation richtig erkannte und den Flüchtenden stoppte. Mit der Hilfe des Passanten konnte der Täter festgenommen werden. Den zweiten Täter haben Polizeikräfte in der Allmendgasse gestellt und festgenommen. Die beiden Täter im Alter von 28 und 44 Jahren wurden am Freitag dem Haftrichter beim Amtsgericht Mainz vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die beiden bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten Personen befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten. Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mainz und der Kriminalpolizei Worms konzentrieren sich nun unter anderem darauf, ob die Täter auch für weitere Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet verantwortlich sind.