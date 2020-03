Ludwigshafen – Tretroller für Schlittenhundesport gestohlen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht vom 29.03.2020 auf den 30.03.2020 stahlen unbekannte Täter einen Tretroller für Schlittenhundesport, der sich auf dem Fahrradträger eines Autos befand, das in der Uhlandstraße abgestellt war. Wer den Diebstahl beobachtet hat oder etwas über den Verbleib des Tretrollers sagen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden .

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

rss-feed

e-mail