Landau – Corona-Krise – Verbraucherzentrale weitet Zeiten für Hotline zu Reisen und Verträgen aus

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit vom 28.03.2020, 23 Uhr bis 29.03.2020, 10 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in der Mundenheimer Straße diverse Lebensmittel. Die Täter gelangten durch die Tiefgarage in den Keller des Hauses. Dort brachen sie die Tür des Kellerraums auf und entwendeten dort Fleisch und Molkereiprodukte im Gesamtwert von ... Mehr lesen »