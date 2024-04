Frankenthal – Verwaltung startet Chat-Service auf Homepage

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Chatten mit der Stadtverwaltung – Die Stadtverwaltung Frankenthal baut ihr digitales Angebot aus: Ab sofort steht Nutzern der städtischen Homepage www.frankenthal.de ein Chatbot zur Seite. Nutzer können eine Frage in ein Dialogfeld tippen und bekommen automatisch eine Antwort. So hilft das interaktive Dialogsystem dabei, Informationen gezielt und schnell zu finden. Die Verwaltung testet zwei unterschiedliche Anbieter: Zunächst nimmt die Stadt Frankenthal an der Chatbot-Pilotphase der Behördenrufnummer 115 teil, um einen verbesserten Zugang zum bisherigen Serviceangebot anzubieten. Ab Mitte Juni wird der Chatbot „IDA“ der Internetagentur der Stadt (Chamaeleon AG) getestet. Dieser wird durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz stetig optimiert und kann die gesamte Internetseite nach den gewünschten Informationen durchsuchen.

Der große Vorteil eines Chatbots liegt für Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer auf der Hand: „Ein Chatbot bietet einen einfacheren Zugang zu Informationen und Verwaltungsdienstleistungen. Perspektivisch kann uns dann auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz helfen, zum Beispiel für bessere Suchergebnisse, wenn die Rechtschreibung mal nicht ganz stimmt. Man kann rund um die Uhr seine Frage eingeben, und erhält direkt eine passende Antwort – unabhängig von Öffnungszeiten. Wir gehen damit außerdem einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung.“

So funktioniert der erste Test-Chatbot

Der Chatbot der Behördenrufnummer 115 ist über die Startseite www.frankenthal.de zu erreichen. Der Chat öffnet sich über ein Icon am rechten Bildschirmrand. Hier können Nutzer ihre Frage nach einer bestimmten Dienstleistung eingeben, zum Beispiel „Wie kann ich meinen Wohnsitz anmelden?“. Der Chatbot gibt als Antwort passende Dienstleistungen zur Auswahl, die auch über www.frankenthal.de/dienstleistungen zu finden sind. Er greift auf eine Wissensdatenbank zu, auf der alle Verwaltungsdienstleistungen der Stadtverwaltung Frankenthal beauskunftet sind. Diese nutzt auch die Behördenrufnummer 115. Nach Auswahl der gesuchten Dienstleistung werden alle wichtigen Informationen wie benötigte Unterlagen, Kosten, Bearbeitungsdauer und Ansprechpartner angezeigt. Wo vorhanden, können direkt die benötigten Formulare heruntergeladen oder online ausgefüllt werden. Am Ende des Suchverlaufs werden Nutzer eingeladen, ein Feedback zur Funktionalität abzugeben.

Der 115-Chatbot arbeitet derzeit ausschließlich regelbasiert und nutzt keine Sprachmodelle, die auf Künstlicher Intelligenz (kurz: KI) beruhen.

Chatbot-Testphase der Stadtverwaltung Frankenthal

Die zweimonatige Testphase des Chatbots der 115 beginnt ab sofort und endet Mitte Juni 2024. In dieser Zeit wird der Chatbot fortwährend anhand des eingehenden Nutzerfeedbacks und technischer Auswertungen verbessert. Im Anschluss an die Testphase des Chatbots der 115 wird ein weiterer Chatbot getestet. Dabei handelt es sich um den KI-unterstützten Chatbot „IDA“ des gegenwärtigen Website-Dienstleisters, der Chamaeleon AG. Auch diese Testphase wird zwei Monate andauern, um möglichst ähnliche Vergleichsbedingungen zu schaffen. „IDA“ arbeitet mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz und wird auch in der Lage sein, die gesamten Website-Inhalte zu durchsuchen, wobei er sich stetig automatisch optimiert. Zum Start der zweiten Testphase wird gesondert informiert.

Über die Pilotphase des 115-Verbundes

Der Test des 115-Chatbots wird vom Produktmanagement 115 der FITKO (Föderale IT-Kooperation) koordiniert. Die FITKO steuert die Behördennummer 115 als Produkt des deutschen IT-Planungsrats. Ziel der Pilotphase ist, den 115-Chatbot in zehn Kommunen unter realen Bedingungen zu testen: Wie viele User nutzen den Chatbot? Wie zufrieden sind Nutzer mit dem Antwortverhalten des Chatbots? Diese und viele weitere Fragen werden im Livebetrieb gemeinsam mit den Pilotteilnehmern evaluiert und zur Verbesserung des Services genutzt. Der 115-Chatbot soll bei erfolgreicher Pilotierung – dem gesamten 115-Verbund zur Verfügung gestellt werden.

Über die Behördennummer 115

Ein einheitliches Serviceversprechen, gemeinsame Qualitätsstandards und eine verbundweite Infrastruktur: Dafür steht die 115, die zentrale telefonische Anlaufstelle für Verwaltungsfragen aller Art. Von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 18Uhr können Bürger und Unternehmen mit einem Anruf ihre Fragen zu allen Angelegenheiten der öffentlichen Verwaltung schnell und zuverlässig klären. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Angelegenheiten der Kommunen, der Länder oder des Bundes handelt.

Die Behördennummer 115 wird von der FITKO (Föderale IT-Kooperation) im Auftrag des deutschen IT-Planungsrats gesteuert. Mehr Informationen unter www.115.de.

Über die Chamaeleon AG

Die Chamaeleon AG ist mit 70 Mitarbeitern und Sitz in Montabaur seit über 25 Jahren der Ansprechpartner im E-Government Bereich. Mehr als 600 kommunale Kunden vertrauen der Chamaeleon AG bereits und nutzen das CMS ionas, sowie andere Software aus deren Produktportfolio. In enger Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden, in Form eines gemeinsamen Tochterunternehmens, erweitern sie stetig ihre Kompetenzen durch kommunalrelevante Lösungen.

Der aktuelle Chatbot kann getestet werden auf www.frankenthal.de.

Quelle Stadt Frankenthal