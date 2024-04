Ludwigshafen – Die Stadt Ludwigshafen setzt Maßstäbe in der Personalentwicklung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Kommunen packen die Digitalisierung an

Metropolregion Rhein-Neckar, der Kompetenzaufbau und die Vernetzung im öffentlichen Dienst standen bei dem Besuch von Staatssekretär Dr. Fedor Ruhose bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein am 11. April 2024 im Fokus. Die rheinland-pfälzische Stadt hat ein modernes Personalentwicklungskonzept erarbeitet, dass auf einem innovativen Kompetenzmodell basiert.

“Wir haben uns gefragt, wie muss sich Verwaltung verändern, um zukunftsfähig zu bleiben? Welche Kompetenzen – Fähigkeiten, die heute und zukünftig gebraucht werden – müssen nachhaltig weiterentwickelt werden? Mit diesen Zukunftskompetenzen haben wir uns intensiv beschäftigt und ein Kompetenzmodell entwickelt. Auf dessen Basis bietet die Stadt ihren Beschäftigten seit über einem Jahr bedarfsorientierte Fortbildungen über die Plattform KommunalCampus an”, so die Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen Jutta Steinruck.

Mit rund 80.000 EUR Landesmitteln hat das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung das Projekt „Vernetzung und Kompetenzentwicklung im öffentlichen Dienst“ gefördert. Der CIO (Chief Information Officer) des Landes Dr. Fedor Ruhose hat dies im Rahmen des sogenannten „Modellvorhabens kooperatives E-Government in föderalen Strukturen“ ermöglicht, einer länderübergreifenden Kooperation zwischen Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz in der Metropolregion Rhein-Neckar, erläutert der Geschäftsführer Peter Johann die formelle Grundlage dieses Projektes.

Konkret geht es darum, die Beschäftigten im öffentlichen Dienst für die Herausforderungen der fortschreitenden Digitalisierung der Rathäuser und Landratsämter zu qualifizieren. Neben persönlichen und sozialen Kompetenzen stehen deshalb die digitalen Kompetenzen der Beschäftigten im Vordergrund.

Die Stadt Ludwigshafen hat hierzu ein zukunftsfähiges Kompetenzmodell entwickelt, das von Führungskompetenzen bis hin zu Veränderungskompetenzen zahlreiche Kompetenzfelder adressiert. Die Umsetzung in der Praxis erfolgt auf einer modernen Lernplattform, die auch die Vernetzung der Teilnehmer*innen organisiert und ein kontinuierliches Lernen sowie die persönliche Entwicklung auf hohem Niveau gewährleistet. Hierzu ist die Stadt Ludwigshafen Mitglied in der Genossenschaft KommunalCampus geworden.

Die Lernplattform wurde mit Unterstützung der Metropolregion Rhein-Neckar entwickelt und im Rahmen der CIO-Patenschaft des Landes Hessen im Zusammenwirken mit dem Ministerium für Digitalisierung und Innovation aufgebaut. Die Gründung der Genossenschaft ist ebenfalls von Beginn an nach dem Prinzip der länderübergreifenden Zusammenarbeit erfolgt, erläutert der Vorstand der KommunalCampus e.G. Dr. Alexander Bode.

Startschuss für Weiterbildungsangebote

Mit dem Besuch des Schirmherrn Staatssekretär Dr. Fedor Ruhose für das Projekt „Vernetzung und Kompetenzentwicklung im öffentlichen Dienst“ fällt der Startschuss für die Lerneinheiten, die OnDemand Kurse und die Zertifikatsmodule zur Personalentwicklung. Für Interessierte steht das Angebot ab sofort mit 2.750 Bildungsgutscheinen zur Verfügung, die vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung in Kooperation mit dem KommunalCampus für alle Kommunen und deren Beschäftigten in der Metropolregion Rhein-Neckar und in Rheinland-Pfalz bereitgestellt werden.

Bildunterschrift: Startschuss für die digitalen Kompetenzen. v.l.n.r. Anne Niedecken, Leitung des Bereichs Organisations- und Personalentwicklung Stadt Ludwigshafen, Tobias Wojtanowski, Leiter Geschäftsstelle KommunalCampus e.G., Staatssekretär Dr. Fedor Ruhose, Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung, Marvin Baldauf, Referent Metropolregion Rhein-Neckar, Jutta Steinruck, Oberbürgermeisterin Stadt Ludwigshafen, Silja Loidol, Abteilungsleiterin Personal- und Führungskräfteentwicklung Stadt Ludwigshafen, Peter Johann, Geschäftsführer Metropolregion Rhein-Neckar, Fabian Lerch, Abteilung Personal- und Führungskräfteentwicklung Stadt Ludwigshafen, Thomas Wieland, Bereichsleiter und Handlungsbevollmächtigter Metropolregion Rhein-Neckar. Foto: Stadt Ludwigshafen/ Martin Hartmann

Quelle Stadt Ludwigshafen Foto Stadt Ludwigshafen