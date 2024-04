Kunst im Bürgeramt Mitte Heidelberg: Werke von Franz J. Geider ab 30. April zu sehen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Unter dem Titel „Strich für Strich“ zeigt das Bürgeramt Mitte, Bergheimer Straße 69, ab Dienstag, 30. April, bis zum 31. Juli 2024 Werke des in Heidelberg lebenden Künstlers Franz J. Geider. Der Künstler versteht sich nicht nur als reiner Zeichner, er arbeitet auch mit anderen künstlerischen Mitteln und Medien. Aber wenn er zeichnet, und das meist mit dicken Graphitstiften und großformatigem Papier, dann schätzt er die Unmittelbarkeit, mit der seine Bilder entstehen. Die Bilder zeigen Landschaften, die es nicht wirklich gibt, Personen, die so wohl nie existiert haben, Andeutungen von Tieren, Pflanzen und Gegenständen, die zur ganz individuellen und eigenen Betrachtung einladen. Sie kommen nicht aus der üblichen Absicht, etwas Vorhandenes abzubilden, sondern durch die Absicht, eigenen und zunächst oft ganz freien Zeichenstrichen eine konkrete Form zu geben. Oft fängt Franz J. Geider seine Arbeiten in der linken oberen Bildecke an, wie man es auch beim Schreiben macht, und das Bild entwickelt sich fast wie von alleine, oder – wie der Titel durchblicken lässt – Strich für Strich.

Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten des Bürgeramtes Mitte – montags und freitags von 8 bis 12 Uhr, dienstags und donnerstags von 8 bis 16 Uhr und mittwochs von 8 bis 17.30 Uhr – besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.