Nibelungen-Festspiele Worms : Heylshofpark lädt noch bis zum 23. Juli zum Flanieren ein!

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Erlesene Wormser sowie rheinland-pfälzische Weine und abwechslungsreiches Programm in besonderem Ambiente genießen/ Am spielfreien Montag ist der Heylshofpark für Flaniergäste geöffnet

Mit der erfolgreichen Premiere begannen am 7. Juli die diesjährigen Nibelungen-Festspiele. Noch bis zum 23. Juli wird „BRYNHILD“ in beeindruckender Kulisse vor dem Wormser Dom zu sehen sein. Neben der Hauptinszenierung lädt das Theaterfestival auch in diesem Jahr zu einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm mit vielen musikalischen und gastronomischen Highlights in den Heylshofpark ein. In der Wein-Lounge runden erlesene Weine von Wormser Winzern das Besuchererlebnis im Park ab.

Auch für Besucher ohne eine Karte für die Inszenierung ist der Heylshofpark täglich von 17.30 Uhr bis 1 Uhr geöffnet. Mit einer Flanierkarte kann man hier das eindrucksvolle Ambiente im illuminierten Park genießen. Täglich wechselnde lokale und regionale Musiker sorgen vor und nach der Inszenierung sowie in der Pause für musikalische Untermalung.

Die Flanierkarten kosten vier Euro und sind im Vorverkauf sowie für den jeweiligen Abend am Haupteingang (Stephansgasse) erhältlich. Für Gäste, die eine tagesaktuelle Eintrittskarte zur Inszenierung oder einen Rahmenprogrammpunkt besitzen, ist der Eintritt frei. Besucher, die ein gastronomisches Angebot gebucht haben, erhalten ebenfalls freien Eintritt.

Auch am spielfreien Montag, den 17. Juli, lädt der Park zum Flanieren ein: Bei Musik der Band Three Leaves und regionalen sowie lokalen Weinen, haben Besucher die Möglichkeit den Abend ausklingen zu lassen. Das Mainzer Unternehmen Gauls Catering verwöhnt beim Dinner im Park die Besucher kulinarisch: Im Restaurantzelt werden sommerliche Menüs auf Vorbestellung angeboten und der modern arrangierte À-la-carte-Bereich im Food-Truck-Stil bietet die Möglichkeit für spontane Snacks. Für einen rundum gelungenen Parkbesuch sorgt das umfangreiche Weinangebot.

In diesem Jahr wird das gesamte Weinerlebnis im Park durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau im Rahmen der neuen Kampagne „Rheinland-Pfalz Gold“ präsentiert: Daher werden in der Heylshof-Lounge sowie bei Gauls Catering ausgesuchte Weine aus ganz Rheinland-Pfalz ausgeschenkt. In der Wein-Lounge präsentieren sich dieses Jahr erstmals ausschließlich Wormser Winzer: Hier stellen sich die Weingüter Markus Keller, Weingut am Dom, Residenz Bechtel, Markus Schneickert und Müsel an jeweils zwei Abenden im Park vor. Je an einem Tag sind in der Weinlounge die Weingüter Hartmann, Hemer, Götz, Dr. Schreiber und Weinmann zu Gast.

Sascha Kaiser, Geschäftsführer der Nibelungen-Festspiele gGmbH ist stolz über dieses vielfältige Angebot: „Die Unterstützung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau ist ein wichtiges Signal für die Festspiele und ihre wirtschaftliche Bedeutung für das Land Rheinland-Pfalz. Dafür sind wir sehr dankbar und freuen uns über diese strategische Kooperation. Als drittgrößte Weinanbau betreibende Gemeinde im Land ist es aber natürlich genauso wichtig, dass auch Wormser Winzer die Möglichkeit haben, sich und ihre Weine im Park zu präsentieren. Dies ermöglichen wir in der Wein-Lounge.“

Alle Informationen zum Programm findet man unter https://www.nibelungenfestspiele.de.