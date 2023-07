Frankenthal – Mann mit Messer löste größeren Polizeieinsatz aus

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr, gingen mehrere Notrufe bei der Polizei Frankenthal ein. Es wurde ein Mann gemeldet, der mit einem großen Küchenmesser in der Hand zu Fuß durch die Schmiedegasse in Richtung Wormser Straße laufen würde. Gemäß unseren vorbereiteten Einsatzkonzepten überprüften sofort starke Polizeikräfte den gemeldeten Bereich. Der Gesuchte konnte jedoch nicht angetroffen werden. Zeugen gaben an, dass sie im Metznerpark zuvor eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen beobachtet hätten. Im Park wurden fünf Personen, die möglicherweise an den Streitigkeiten beteiligt waren, kontrolliert. Dabei stellten Polizeikräfte bei einem 21-Jährigen geringe Mengen Marihuanablüten sicher.

Bei den weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der Gesuchte offenbar während der Auseinandersetzung von einem Zeugen fotografiert und das Bild in einem sozialen Netzwerk veröffentlicht wurde.

Nach den bislang durchgeführten Ermittlungen dürfte es sich bei dem Gesuchten mit dem Messer um einen 21-Jährigen handeln. Dieser soll mit einem 26-Jährigen in Streit geraten sein. Verletzte gab es dabei nicht.

Die Ermittlungen, insbesondere ob und in welcher Form das Messer verwendet wurde sowie zu den Hintergründen, wurden aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.