Fountain of Youth: Streetdance bewegt die Mannheimer Jugendlichen seit 25 Jahren

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein besonderes Jubiläum wurde am Samstag, den 8. Juli 2023, in der Alten Feuerwache gefeiert: Was 1998 als kleine Veranstaltung im Jugendhaus Herzogenried familiär und fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit begann, ist über die Jahre stetig gewachsen. Nun hat die 25. Ausgabe des Streetdance-Contests der Jugendförderung des Fachbereichs Jugendamt und Gesundheitsamt stattgefunden, dieses Mal als Veranstaltung im Rahmen der jugendkulturellen Veranstaltungsreihe Foutain of Youth (FOY). Für die Mannheimer Tanzszene ist der jährliche Streetdance-Contest inzwischen eine feste Institution und in diesem Jahr eine große Jubiläums-Party mit Tanz und Musik bis Mitternacht.

„Streetdance ist ein fester Bestandteil der Lebenswelt vieler Kinder und Jugendlicher. Es steht für Jugendkultur, tänzerisches Können, kreativen Ausdruck und Empowerment”, sagte der Jugend- und Bildungsbürgermeister Dirk Grunert bei der Feier und stellte fest: „Die Tänzer*innen entwickeln Schlüsselkompetenzen für Schule, Beruf und das gesellschaftliche Leben. Kinder und Jugendliche werden in ihrer Entwicklung gefördert und integriert. Sie bekommen die Möglichkeit, Erfolge zu erzielen”.

270 Tänzer*innen hatten sich zum Jubiläums-Tanzevent angemeldet. Eine logistische Herausforderung für die Organisator*innen, die nur mit der Unterstützung von Kolleg*innen aus den Jugendhäusern Schönau, Vogelstang, Hochstätt, dem Nachbarschaftshaus Rheinau, der Cateringgruppe „Kochen mit Liebe” aus dem Jugendhaus Herzogenried und der Cateringgruppe des Jugendhauses Schönau und vielen ehrenamtlichen Helfer*innen bewältigt werden konnte. Es galt nämlich nicht nur 27 Tanzgruppen in unterschiedlichen Altersklassen gegeneinander antreten zu lassen, sondern auch vier Tanzbattles kurzfristig in einem engen Zeitkorsett unterzubringen, bei denen einzelne Tänzer*innen gegeneinander tanzten.

Im Battle steht das individuelle Können im Vordergrund, improvisationsfreudig tanzten bei der Jubiläumsparty immer zwei Tänzer*innen zur Musik von DJ Freesi, die sie vorher nicht kannten („Freestyle”). Die jeweils besten Tänzer*innen kamen dann eine Runde weiter bis in die Finale in den beiden Tanzstilen Waacking und Hip-Hop.

Die dreiköpfige Showcontest-Jury, bestehend aus Katharina Macholl, Celal Ucar und Sharon Luppold, die selbst schon bei vergangenen Contests teilnahmen, hatte die schwierige Aufgabe, die besten Gruppen der drei Alterskategorien zu bestimmen. Am Ende freuten sich die Gruppe „Waackitas” des Jugendhauses Erlenhof in der Kategorie unter 16 Jahren und die Gruppe „Ranger Nation”, ebenfalls aus dem Jugendhaus Erlenhof, in der Altersgruppe unter 28 Jahren über den ersten Platz.

Im Waacking-Battle entschied sich die fachkundige Jury (Nicole Kufeld, Janine Geier und Lisa Litata Kreutz) für „Tayfun” in der Altersgruppe unter 18 Jahren und für „Sona” in der Altersgruppe unter 28 Jahren. Das Hip-Hop-Battle gewannen „YinYang” (unter 18 Jahren) und „TheCollector” (unter 28 Jahren). Auch hier hatte die Jury (Celal Ucar, Chiara ChiChi Gaiser und Fredric Amegee) eine schwere Entscheidung zu treffen. Das Niveau war hoch, es waren mehr als 50 Tänzer*innen aus Mannheim und von weiter her angereist.

Mehr als 500 Besucher*innen fanden den Weg in die Alte Feuerwache und ließen sich von der energiegeladenen Stimmung mitreißen und feuerten die Tänzer*innen gehörig an. Die hohen Teilnahmezahlen zeigen, dass über die Jahre das Interesse an solchen Battles größer geworden ist, besonders seit der Pandemie ist die Zahl der Battletänzer*innen deutlich gewachsen.

Nach dem Ende des Contests um 21 Uhr legte DJ Purple Suggar auf. Zu tanzbaren Beats wurde noch bis Mitternacht gefeiert. Die lange Nacht der Jugendkultur Baden-Württembergs, in deren Rahmen die Veranstaltung eingebettet war, fand einen gelungenen Abschluss.

Hintergrund zur Entwicklung des Streetdance-Contests Mannheim:

Über die Jahre hat sich die Veranstaltung vergrößert und bewahrt Kontinuität, seit 2014 findet der Contest im Rahmen der Veranstaltung „Sport und Spiel am Wasserturm” statt. Während der Corona-Pandemie wurde ein Online-Format entwickelt. Zum 25. Jubiläum fand das Event nun einen angemessenen Austragungsort in der Alten Feuerwache.

Auch das Organisationsteam hat sich über die Jahre erweitert. Neben dem Jugendhaus Herzogenried sind mittlerweile weitere Einrichtungen der Jugendförderung im Netzwerk Streetdance: Jugendarbeit Mobil, die Jugendhäuser Erlenhof und Vogelstang und der Jugendtreff Schwetzingerstadt, zudem lieferte die Tänzerin Hila Leschnewitz mit ihrem Netzwerk Anregungen und Expertise aus der Jugendtanzszene selbst.