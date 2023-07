Heidelberg – International Coding „IT & Art” mit unserer Partnerstadt Palo Alto am Samstag den 15. Juli| von 19 – 22 Uhr

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Unsere amerikanische Partnerstadt Palo Alto in Kalifornien ist das Zentrum des Silicon Valley und damit Ausgangspunkt der Digitalisierung. Digitale Kunst im urbanen Raum ist ein internationaler Trend und verändert mit seinen Möglichkeiten immer stärker das Aussehen unserer Umgebung. Wir möchten den Start des diesjährigen MetropolInk Festivals dazu nutzen, um eine digitale Brücke nach Palo Alto zu schlagen um Jugendlichen beider Länder die Möglichkeit geben, sich auszutauschen und gemeinsam mit der Programmiersprache snap! digitale Kunst zu kreieren. Die programmierten Kunstwerke werden ab dem 27. Juli auf dem MetropolInk Festival per Projektion vorgestellt. Dazu treffen wir uns am Samstag, den 15. Juli im Zukunftslabor MINT des Innovation Tank am Palo-Alto-Platz 2. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Partnerstadt Palo Alto werden per Video zugeschaltet. Es gibt eine gemeinsame Einführung in die Programmierung und anschließend können die Teilnehmerin mit tutorieller Unterstützung ihre Ideen kreativ umsetzen und eigene Kunstwerke erstellen. Wir wollen die digitalen Möglichkeiten ausnutzen und einmal auf diesem Weg etwas Gemeinsames mit Jugendlichen der weit entfernten Städte veranstalten“, so Steffen Wörner, Geschäftsführer des Stadtjugendrings. Nicole Marmé, Professorin an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, ist mit ihrem Team für das inhaltliche Konzept verantwortlich und ergänzt: „Animierte Kunst zu erstellen macht nicht nur Spaß, sondern gleichzeitig werden zukunftsorientierte Skills wie Kreativität, Design und natürlich auch

Programmierung gelernt. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse der Arbeiten.“

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Event:

International Coding „IT & Art“ mit unserer Partnerstadt Palo Alto

Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler ab Klasse 6 – es sind keine

Vorkenntnisse nötig. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, es ist

allerdings eine Anmeldung unter www.innovation-tank.de nötig.

Ansprechpartner:

Prof. Dr. Nicole Marmé (PH Heidelberg)

marme@ph-heidelberg.de

Tel.: +49 (1520) 19 44 505

Ansprechpartner Stadtjugendring:

Steffen Wörner

woerner@sjr-hd.de

Tel.: 06221 6740674