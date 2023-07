Heidelberg-Ziegelhausen: Stadt Heidelberg stellt Gedenkstele zu Ehren des Ehepaars Müller fertig

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg hat im Stadtteil Ziegelhausen eine Gedenkstele zu Ehren von Frieda (1902 – 1969) und Mathias Müller (1895 – 1969) fertiggestellt. Die Gedenkstele ist am Mittwoch, 5. Juli 2023, im Frieda-und-Mathias-Müller-Park aufgebaut worden. Die Stele befindet sich im nordöstlichen Teil des Parks am Weg zur Peterstaler Straße. Das Gedenkarrangement besteht aus einem Baum und einer Stele mit eingelassener Bronzetafel nebst weiteren Informationen zu dem Ziegelhäuser Ehepaar. Beim Baum handelt es sich um eine besonders hitzeverträgliche Zerr-Eiche (Quercus cerris). Sie wurde bereits im Frühjahr 2023 von der Stadt Heidelberg gepflanzt und nun durch die Stele komplettiert.

Ehepaar Müller versteckte während NS-Zeit Juden vor der Deportation

Das Ziegelhäuser Ehepaar Müller versteckte Anfang 1945 die Mannheimer Familie Herzberg in ihrem Haus und rettete sie so vor der Deportation. Dafür wurden Frieda und Mathias Müller unter anderem 1978 posthum in Israel geehrt. Die Stele soll mit ihren zwei Enden das Ehepaar Müller darstellen: eng miteinander verbunden und standhaft.

Hintergrund

Die Kleinparkanlage in der Ortsmitte Ziegelhausens nördlich des früheren Ebert-Platzes wurde in Gedenken an das Ziegelhäuser Ehepaar Müller umbenannt. Dies beschloss der Gemeinderat am 5. Mai 2022 einstimmig. Die Idee zum Gedenkort wurde aus den Reihen des Bezirksbeirats Ziegelhausen initiiert, mit dem Nachfahren der Familie Müller beraten und durch die Mitarbeiter des Landschafts- und Forstamtes umgesetzt.