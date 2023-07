Informationen der Sparkasse Vorderpfalz zu Schulpreis Bildende Kunst, Engagement für Kunst und Kultur, Förderung künstlerischer Arbeit und Impulse für künstlerische Erziehungsarbeit

Ludwigshafen / Speyer – Schulpreis Bildende Kunst: Auszeichnung für herausragende Arbeiten

Im Rahmen des diesjährigen “Schulpreises Bildende Kunst” wurden herausragende Leistungen von Schülerinnen und Schülern prämiert. Insgesamt nahmen 11 Schulen unterschiedlicher Jahrgangsstufen und Schulformen aus Speyer und dem südlichen Rhein-Pfalz-Kreis an dem Wettbewerb teil. Die feierliche Preisverleihung fand im Augustinersaal der Sparkasse Vorderpfalz statt und wurde von Bürgermeisterin Monika Kabs sowie Norbert Rotter, Leiter Regionalmarkt Süd der Sparkasse Vorderpfalz, durchgeführt. Eine Auswahl der Arbeiten kann bis 31. August online auf der Webseite der Sparkasse Vorderpfalz unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/schulpreis angesehen werden.

Engagement für Kunst und Kultur

Die Sparkasse Vorderpfalz ist ein aktiver Förderer von Kunst und Kultur in der Region und unterstützt seit vielen Jahren die kreative Arbeit der Schulen durch den “Schulpreis Bildende Kunst”. Norbert Rotter, Leiter Regionalmarkt Süd der Sparkasse Vorderpfalz, betont die Bedeutung dieses Preises: “Der Schulpreis Bildende Kunst ist für uns ein wichtiger Beitrag, um junge Talente zu fördern und ihre herausragenden Leistungen anzuerkennen. Es ist beeindruckend zu sehen, welche kreativen und vielfältigen Ideen die Schülerinnen und Schüler im Kunstunterricht umsetzen. Der Schulpreis Bildende Kunst motiviert Schulen, sich verstärkt im künstlerischen Bereich zu engagieren und ihre Talente weiterzuentwickeln.”

Förderung der künstlerischen Arbeit

Auch in Zukunft wird die Sparkasse Vorderpfalz den Schulpreis Bildende Kunst ausrichten und somit die künstlerische Arbeit der Schulen in der Region unterstützen. Rotter freut sich bereits auf die kommende Ausgabe des Schulpreises: “Wir sehen mit Spannung den kreativen Ideen und Werken der Schülerinnen und Schüler aus Speyer und dem südlichen Rhein-Pfalz-Kreis entgegen und sind gespannt auf die Ergebnisse des Wettbewerbes im kommenden Jahr.”

Impulse für künstlerische Erziehungsarbeit

Der jährlich neu aufgelegte Schulpreis hat das Ziel, der künstlerisch-ästhetischen Erziehungsarbeit an Schulen neue Impulse zu verleihen und herausragende Arbeiten im Kunstunterricht zu würdigen. Im Rahmen des Wettbewerbs erhalten alle teilnehmenden Schulen eine Förderung in Höhe von 500 Euro von der Sparkasse Vorderpfalz. Insgesamt unterstützt die Sparkasse den Schulpreis Bildende Kunst 2023 mit einem Betrag von 5.500 Euro.

Bürgermeisterin Monika Kabs (r.) und Norbert Rotter (l.) zeichnen die diesjährigen Preisträger des Schulpreises Bildende Kunst aus.

Teilnehmende Schulen am Schulpreis Bildende Kunst 2023:

Burgfeld-Realschule-Plus (Speyer)

Edith-Stein-Gymnasium (Speyer)

Edith-Stein-Realschule (Speyer)

Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium (Speyer)

Gymnasium am Kaiserdom (Speyer)

Hans-Purrmann-Gymnasium (Speyer)

IGS (Speyer)

Nikolaus-von-Weis-Gymnasium (Speyer)

Nikolaus-von-Weis-Realschule (Speyer)

Realschule Plus (Dudenhofen)

Siedlungsschule Realschule Plus (Speyer)