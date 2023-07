Aktion „Heißzeit“: KLiBA macht auf Klimawandel in der Region aufmerksam

Ladenburg / Heidelberg / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Zu heiß, zu trocken – durch den Klimawandel werden die Sommermonate immer wärmer. Die in den Startlöchern stehende Mitmach-Aktion „Heißzeit“ rückt die Hitze-Problematik in der Rhein-Neckar-Region in den Mittelpunkt und vermittelt Verhaltenstipps zum Hitzeschutz im Sommer. Die Aktion wird von der KLiBA, Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis, und der Klimaschutzagentur Mannheim organisiert. Die beiden Agenturen rufen Bürgerinnen und Bürger auf, die Temperatur bei sich zuhause sowie draußen im Grünen zu messen. Teilnehmenden Personen winken attraktive Preise.

Ob in der Stadt oder auf dem Land – gerade im Sommer sind die Auswirkungen des Klimawandels hautnah zu spüren: Anhaltende Trockenheit und Rekordtemperaturen bringen Natur und Mensch in Bedrängnis. Mit ihrer Mitmach-Aktion „Heißzeit“ möchte die KLiBA gemeinsam mit der Klimaschutzagentur Mannheim herausfinden, wie die Menschen in der Region die gestiegenen Temperaturen wahrnehmen. Wo ist der Sommer im Rhein-Neckar-Raum am heißesten? Gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land, unterschiedlichen Stadtteilen oder unterschiedlichen Umgebungen? Was lässt sich tun, um sich bei Rekordtemperaturen zu schützen?

Bürgerinnen und Bürger in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis werden aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen und die Energieagenturen dabei zu unterstützen, den Klimawandel in den Fokus zu stellen. Im Juli werden dafür an ausgewählten Anlaufstellen – auch im Rathaus Ladenburg im Eingangsbereich an der Pforte – Postkarten mit integriertem Thermometer-Streifen ausgelegt. Mithilfe dieser – oder einem eigenen Thermometer – können Teilnehmende an einem heißen Tag im Juli die Temperatur zu Hause, in der Schule, in der Uni, auf der Arbeit oder im Freien messen und das Ergebnis anschließend der KLiBA übermitteln.

Es handelt sich dabei nicht um eine wissenschaftliche Erhebung. Die Ergebnisse dienen vielmehr dazu, ein allgemeines Stimmungsbild zu erhalten. Jeder Beitrag hilft dabei, den Klimawandel in der Region sichtbarer zu machen. Während des Aktionszeitraums informiert die KLiBA auf ihrer Website und ihren Social-Media-Kanälen, wie Rekordtemperaturen im Sommer entstehen und wie man sich davor schützen kann.

Alle weiteren Informationen zur Teilnahme sowie Neuigkeiten rund um die Aktion gibt es auf der Aktionswebseite der KLiBA unter www.kliba-heidelberg.de/heisszeit-challenge, auf Instagram unter kliba_heidelberg oder auf Facebook unter KLiBA Heidelberg.