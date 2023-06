Frankenthal – Vom Shoppen im Internet bis zum Zoff ums Zocken – Veranstaltungsprogramm der Stadtbücherei zur Woche der Medienkompetenz

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Medienkompetenz vor Ort sichtbar machen – das ist das Ziel der vierten Woche der Medien-kompetenz, die vom 3. bis 9. Juli 2023 in ganz Rheinland-Pfalz stattfindet. Auch die Stadtbücherei Frankenthal ist wieder mit dabei und lädt zu einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm. Los geht es am Dienstag, 4. Juli 2023 von 12 bis 15 Uhr mit den Frankenthaler Digitalbot-schaftern mit ihrer „Computer, Tablet & Smartphone – Sprechstunde“ im Foyer der Stadtbü-cherei. Monika Kneiss führt in ihrem Vortrag „Bestellen und bezahlen im Internet“ das Einkau-fen im Internet vor, erläutert beispielsweise verschiedene Bezahloptionen bei Amazon und beantwortet Fragen zu PayPal & Co. Wer individuelle Hilfe im Umgang mit Technik und In-ternet benötigt, kann gerne vorbeikommen und am besten gleich das eigene Gerät mitbrin-gen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weiter geht es am Mittwoch, 5. Juli von 19.30 bis 21 Uhr mit dem kostenfreien Online-Talk „Zoff ums Zocken? Gaming im Familienalltag“ auf der Videokonferenzplattform Zoom. Wie viel Zeit sollten Kinder täglich mit Gaming verbringen dürfen? Wie kann man Kinder für den Umgang mit Spielen sensibilisieren, in denen sie mit echtem Geld für Inhalte bezahlen müs-sen? Wie können unsere Kinder altersgerecht beim Erkunden digitaler Spielewelten begleitet werden? Diesen und weiteren Fragen gehen die beiden Medienpädagogen Daniel Zils und Simon Fischer auf den Grund. Anhand von Praxisbeispielen sprechen sie über die Chancen und Risiken des Gaming und geben praktische Tipps und Tricks, wie man mit diesem oft kon-fliktreichen Thema im Familienalltag umgehen kann. Eltern, pädagogische Fachkräfte und alle Interessierte sind herzlich eingeladen, ihr Wissen und Verständnis rund ums Gaming zu erweitern und live ihre Fragen in die Diskussion einzubringen. Der Online-Talk findet in Ko-operation der Bibliotheken in Worms, Lampertheim, Frankenthal, Speyer, Grünstadt und Bad Dürkheim zusammen mit medien+bildung.com Ludwigshafen statt und ist kostenfrei. Den Link zur Videokonferenz erhält man per E-Mail nach der Anmeldung auf www.tinyurl.com/zoffumszocken.

Vor Ort in der Stadtbücherei können Familien mit Kindern ab acht Jahren dann am Freitag, 7. Juli von 15 bis 18 Uhr zur kostenfreien und offenen „Freitagsaktion – Let’s Play! Gaming zum Kennenlernen, Spielen & Ausprobieren“ an verschiedenen Stationen Konsolenspiele, mobile Spiele-Apps und Computerspiele im Schnellverfahren kennenlernen und ausprobieren. Junge Spieleerklärerinnen und -erklärer stellen die Games vor und beantworten Fragen. In einem Quiz kann man sein Wissen über digitale Spielewelten testen, in einer Mitmachaktion Gaming-Charaktere aus Bügelperlen gestalten oder den Controller-Arm beim Just Dance Turnier schwingen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Am Montag, 10. Juli findet von 9 bis 13 Uhr die medienpädagogische Fortbildung „Kreative Medienproduktion mit dem Tablet – iMovie & Videoschnitt“ für pädagogische Fachkräfte und alle Interessierten statt. Mit der kostenfreien iOS-App iMovie werden relativ einfach und intui-tiv eigene Filme gestaltet. Die Teilnehmer erproben anhand kurzer Praxisaufgaben die wich-tigsten Funktionen der App. Dabei vermittelt die Medienpädagogin der Stadtbücherei Dorle Voigt Grundlagen der Film- und Tonaufnahme sowie Tipps und Tricks für den Videoschnitt. Ausgehend von den eigenen Praxiserfahrungen mit der App können dann filmische Projekte der Schülerinnen und Schüler konstruktiv begleitet und reflektiert werden. Die Teilnahme an der Fortbildung kostet 20 Euro.

Zur Videokonferenz und der Fortbildung. anmelden kann man sich ab sofort unter 0 62 33 89 630, stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich vor Ort (Dienstag, Donnerstag, Mitt-woch, Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr) in der Welschgasse 11. Weitere Infor-mationen zur Woche der Medienkompetenz Rheinland-Pfalz 2023 gibt es unter www.wmk-rlp.de.