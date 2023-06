Ludwigshafen – Tanja Schulz wird neue Ausbildungsleiterin der Sparkasse Vorderpfalz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Die Sparkasse Vorderpfalz gibt bekannt, dass Tanja Schulz die Position der Ausbildungsleiterin übernommen hat. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung und ihrem engagierten Einsatz wird sie das Ausbildungsprogramm der Sparkasse weiter vorantreiben und junge Talente auf ihrem Weg ins Berufsleben unterstützen.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Erfahrene Expertin mit wertvollen Einblicken

Tanja Schulz, 44 Jahre alt und Expertin im Bereich Ausbildung und Personalentwicklung, verfügt über eine beeindruckende Expertise. Als ausgebildete Bankkauffrau hat sie selbst ihre Karriere bei der Sparkasse Vorderpfalz begonnen und kann somit den Auszubildenden wertvolle Einblicke und Erfahrungen vermitteln.

“Es ist mir eine große Freude, die Position der Ausbildungsleiterin bei der Sparkasse Vorderpfalz zu übernehmen”, sagt Tanja Schulz. “Unser Ziel ist es, jungen Menschen eine solide Grundlage für ihren beruflichen Werdegang zu bieten und sie bestmöglich auf die Herausforderungen des Finanzsektors vorzubereiten. Die Sparkasse Vorderpfalz, eine der größten Sparkassen in Rheinland-Pfalz, bietet den Auszubildenden eine hervorragende Ausbildung mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten.”

Ausbildungsplätze für August noch verfügbar

Die Sparkasse Vorderpfalz vergibt auch für den Ausbildungsbeginn im August dieses Jahres noch Ausbildungsplätze. Jährlich starten bis zu 25 Auszubildende und Dual Studierende ihre Ausbildung bei der Sparkasse Vorderpfalz und erhalten dabei umfangreiche Unterstützung und Förderung. Das Auswahlverfahren für den Ausbildungsstart im August ist noch nicht abgeschlossen.

“Wir sind weiterhin auf der Suche nach motivierten und talentierten Schülerinnen und Schülern, aber auch nach Quereinsteigern oder Ausbildungs- und Studienaussteigern”, betont Tanja Schulz. “Interessierte können sich gerne auf unserer Homepage unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/ausbildung über die verschiedenen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten informieren und sich direkt bewerben.”

Umfassende Ausbildung mit praxisnahen Einsätzen

Die Sparkasse Vorderpfalz legt großen Wert auf eine fundierte Ausbildung, in der sowohl fachliche als auch persönliche Fähigkeiten entwickelt werden. Durch praxisnahe Einsätze in den verschiedenen Abteilungen der Sparkasse erhalten die Auszubildenden wertvolle Einblicke in das Bankgeschäft und haben die Möglichkeit, frühzeitig Verantwortung zu übernehmen.

Bewerbungen erwünscht

Interessierte Bewerberinnen und Bewerber sollten sich daher schnellstmöglich auf der Website der Sparkasse Vorderpfalz unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/ausbildung bewerben oder sich persönlich an Tanja Schulz und ihr Team wenden. Kontakt: Telefon: +4962159929326 / E-Mail: tanja.schulz@sparkasse-vorderpfalz.de.

Bildunterschrift:

Tanja Schulz ist neue Ausbildungsleiterin der Sparkasse Vorderpfalz.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Über die Sparkasse Vorderpfalz

Als öffentlich-rechtliche Sparkasse unterscheidet sich das Geschäftsmodell der Sparkasse Vorderpfalz von den meisten Kreditinstituten. Seit ihrer Gründung vor über 190 Jahren unterstützt die Sparkasse Vorderpfalz ihre Kunden, die Wirtschaft, die Kultur und soziale Einrichtungen gleichermaßen. Sie steht für persönliche, individuelle und nachhaltige Finanzlösungen. Die Zufriedenheit ihrer Kunden, die Nähe zum Berater sowie eine ergebnisoffene Beratung ist für die Sparkasse Vorderpfalz Maßstab und Antrieb zugleich.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht die Sparkasse Vorderpfalz aus

Als kommunal getragene und regional verankerte Sparkasse gehört es zu ihrer unternehmerischen Identität, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf selbständigen Stiftungen an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von 1.019.563,60 Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis 816 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz ein wichtiger Steuerzahler, Investor, Ausbilder und Arbeitgeber.

Übrigens: Die Sparkassen-Finanzgruppe ist die größte Finanzgruppe Europas

Mit einem zusammengefassten Geschäftsvolumen von 3.330 Milliarden Euro bilden die Sparkassen gemeinsam mit ihren Verbundpartnern den größten Finanzdienstleister Europas. Zur Sparkassen-Finanzgruppe gehören 510 Unternehmen, davon allein 359 Sparkassen mit ihren rund 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Quelle Sparkasse Vorderpfalz