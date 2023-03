Mannheim – Deutscher Städtetag: Christian Specht zum Vorsitzenden des Finanzausschusses gewählt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Mannheims Erster Bürgermeister und Kämmerer Christian Specht wurde am Donnerstag einstimmig zum Vorsitzenden des Finanzausschusses des Deutschen Städtetags gewählt. Damit übernimmt er den Vorsitz des Amtes, dessen Stellvertretung er bereits seit 2016 innehatte. Erstmalig wird der wichtige Ausschuss nun von einem Mannheimer Bürgermeister geführt. Die Wahl fand im Rahmen der Tagung des Finanzausschusses des Deutschen Städtetags statt, der aktuell vom 30. bis 31. März in Offenbach zusammentrifft.

„‘Les finances sont les nerfs de la république‘ – die Finanzen sind die Nerven des Staates. Dieser Satz des französischen Völkerrechtlers Jean Bodin beschreibt sehr treffend den Reiz und die Herausforderung, die finanzielle Verantwortung für kommunale Finanzen zu tragen. Denn den Erträgen steht insbesondere auch in den letzten Krisenjahren ein enormer Investitionsbedarf gegenüber, der vom Klimaschutz und Ausbau des ÖPNV über die Sanierung von Schulen und Straßen, den Ausbau der Kinderbetreuung bis hin zur Digitalisierung der Verwaltung reicht. Gleichzeitig sind viele Kommunen bemüht, ihre oft hohen Schulden ab- bzw. keine neuen aufzubauen“, so Specht. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe auf bundesweiter Ebene und bedanke mich für das Vertrauen meiner Kolleginnen und Kollegen aller Parteien. Die Wahl ehrt mich und ist eine Bestätigung meiner bisherigen Arbeit in stellvertretender Funktion.“

Der Deutsche Städtetag ist der größte kommunale Spitzenverband in Deutschland. Rund 3.200 Städte und Gemeinden mit rund 53 Millionen Einwohnern haben sich in ihm zusammengeschlossen. Er vertritt die Interessen aller kreisfreien und der meisten kreisangehörigen Städte und ist im Austausch mit Bundesregierung, Ländern und Ministerien. Dabei geht es auch darum, für die Mitglieds-Kommunen geschlossen und mit einer Stimme aufzutreten. Der Deutsche Städtetag berät seine Mitgliedsstädte, informiert sie über alle kommunal bedeutsamen Vorgänge und Entwicklungen und stellt den Erfahrungsaustausch zwischen seinen Mitgliedern her.

Der Finanzausschuss des Deutschen Städtetags befasst sich unter anderem auch mit Themen wie Krankenhausfinanzierung, Beteiligungsmanagement und Steuerfragen. Ein zentrales Thema ist die Frage der Finanzierung von Klimaschutz und Klimaanpassung sowie die Nachhaltigkeitssteuerung.

Der Ausschuss tagt in der Regel dreimal pro Jahr. Die Hauptgeschäftsstelle hat ihren Sitz in Berlin.

Zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden des Finanzausschusses des Deutschen Städtetags wurde Dorothée Schneider, Kämmerin der Landeshauptstadt Düsseldorf, gewählt.

Christian Specht wurde 2005 Bürgermeister in Mannheim und zwei Jahre später zum Ersten Bürgermeister gewählt. 2015 wurde er in seinem Amt bestätigt. In dieser Funktion ist er gleichzeitig auch Kämmerer der Stadt Mannheim.

Bereits seit seinem Amtsantritt im Jahr 2005 vertritt Specht die Interessen der Stadt Mannheim im höchsten finanzpolitischen Gremium der deutschen Städte.

Im Mai 2016 wurde Specht zum stellvertretenden Vorsitzenden des Finanzausschusses des Deutschen Städtetags gewählt, seit 2018 ist er zudem Vorsitzender des Finanzausschusses des Städtetags Baden-Württemberg.

QUelle Foto Text Stadt Mannheim